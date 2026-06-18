[GOAL 라인업] '경우의 수 저리 가라!' 홍명보호, 승리하면 조 1위 확정…'체코전 침묵' 손흥민 또 한 번 선봉

[골닷컴] 배웅기 기자 = 국제축구연맹(FIFA) 월드컵마다 반복돼 온 '경우의 수' 계산은 이제 끝낼 때다. 홍명보호가 멕시코전에서 조 1위 굳히기에 나선다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 치른다.

같은 날 체코와 남아프리카공화국의 경기가 1-1 무승부로 막을 내리면서 '2강 2약'의 구도가 형성된 A조다. 현재 멕시코가 1위, 한국이 2위(이상 1승·승점 3), 체코가 3위, 남아공이 4위(이상 1무 1패·승점 1)에 자리하고 있다. 한국이 멕시코에 승리한다면 승자승 원칙을 우선하는 이번 대회 규정에 따라 조 1위로 32강 진출을 확정하게 된다.

경기에 앞서 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 이한범, 이기혁, 김민재, 황인범, 손흥민, 백승호, 이재성, 김문환, 이강인, 설영우가 선발로 나선다. 직전 체코전(2-1 승리)과 비교해 한 자리에 변화가 있다.

대기 명단에 김태현, 조규성, 황희찬, 송범근, 이태석, 조위제, 박진섭, 배준호, 오현규, 양현준, 조현우, 옌스, 김진규, 엄지성, 이동경이 이름을 올렸다.

하비에르 아기레 감독의 멕시코는 라울 랑헬, 호르헤 산체스, 에드손 알바레스, 요한 바스케스, 헤수스 가야르도, 에리크 리라, 루이스 로모, 브라이안 구티에레스, 라울 히메네스, 훌리안 퀴뇨네스, 로베르토 알바라도가 선발 출전한다.

벤치에 카를로스 아세베도, 기예르모 오초아, 이스라엘 레예스, 마테오 차베스, 알바로 피달고, 오르벨린 피네다, 오베드 바르가스, 질베르토 모라, 루이스 차베스, 알렉시스 베가, 산티아고 히메네스, 아르만도 곤살레스, 세사르 우에르타, 기예르모 마르티네스가 앉는다.