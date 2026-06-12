[GOAL 라인업] 韓 축구 사상 첫 '원정 8강' 도전! 그 첫걸음 될 체코전 명단 공개…'4번째 월드컵' 손흥민 선봉

[골닷컴] 배웅기 기자 = 홍명보호가 사상 첫 원정 8강 진출에 도전장을 내미는 가운데 생애 네 번째 국제축구연맹(FIFA) 월드컵을 맞이하는 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)이 그 선봉에 선다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 체코와 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 치른다.

말도 많고 탈도 많았던 홍명보호가 시험대에 오른다. 대한축구협회(KFA)는 지난 2024년 7월 홍명보 감독 선임 과정에서 절차적 정당성을 어겼다는 논란에 휩싸였고, 당시 K리그1 시즌 중 지휘봉을 잡은 홍명보 감독 역시 비판을 피해 갈 수 없었다.

때로는 근거 없는 비판에 시달리기도 했지만, 홍명보 감독은 결코 흔들리지 않았다. 과거와는 다른 과감한 선수 기용과 전술 변화로 대표팀의 체질 개선을 이끌었다. 그 결과 대표팀은 2026 월드컵 아시아 3차 예선에서 단 한 차례도 패하지 않고 본선 진출을 확정했다.

대표팀의 1차 목표는 5경기 이상을 치르는 것. 즉 16강 진출이다. 나아가 한국 축구 역사에 없었던 사상 첫 원정 8강 진출에도 도전한다. 체코전은 그 여정의 첫걸음이 될 경기다.

경기에 앞서 명단이 공개됐다. 선발로 김승규, 이한범, 이기혁, 김민재, 황인범, 손흥민, 백승호, 이재성, 이태석, 이강인, 설영우가 나선다.

벤치에 김태현, 조규성, 황희찬, 송범근, 조위제, 김문환, 박진섭, 배준호, 오현규, 양현준, 조현우, 옌스 카스트로프, 김진규, 엄지성, 이동경이 앉는다.

체코는 마체이 코바르시, 로빈 흐라냐치, 블라디미르 초우팔, 슈테판 할로우페크, 라디슬라프 크레이치, 야로슬라프 젤레니, 루카시 프로보드, 토마시 소우체크, 알렉산드르 소이카, 파트리크 시크, 파벨 슐츠가 선발 출전한다.

대기 명단에는 인드르지흐 스타네크, 루카시 호르니첵, 다비트 지마, 토마시 홀레시, 다비드 유라세크, 다비트 도우데라, 블라디미르 다리다, 루카시 체르브, 미할 사딜레크, 후고 소후레크, 아담 흘로제크, 얀 쿠흐타, 모이미르 히틸, 토마시 호리, 데니스 비신스키가 이름을 올렸다.

조별리그 1차전은 32강 진출 가능성에 있어서도 매우 중요한 경기다. 48개국 체제에서는 각 조 3위에도 32강 진출 가능성이 열려 있다. 때문에 승점 4 이상만 확보해도 안정권에 진입할 수 있다. 역사적으로도 그렇다. 한국은 조별리그 1차전에서 승리한 3개 대회(2002 한국·일본, 2006 독일, 2010 남아프리카공화국) 가운데 2개 대회에서 16강 진출에 성공했다.

한국과 체코 양 팀 모두에게 변수는 고지대다. 경기가 열리는 에스타디오 과달라하라는 해발 1,571m의 고지대에 위치해 있다. 산소 농도가 부족한 만큼 체력 문제가 도드라질 수밖에 없는 환경이다. 다행히 한국은 사전 캠프인 미국 솔트레이크시티부터 베이스캠프인 멕시코 과달라하라까지 무려 2주 이상의 적응 기간을 가졌다. 반면 체코는 경기 전날인 11일에야 결전지에 입성했다.