[GOAL 라인업] 강등 걸린 운명의 한 판 승부! '17위' 토트넘, 에버턴전 최정예 총출동…'이겨야 산다'

[골닷컴] 배웅기 기자 = '이겨야 산다.'

토트넘은 오는 25일 오전 12시(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 에버턴과 2025/26 프리미어리그(PL) 38라운드 홈 경기를 치른다.

운명이 걸린 한 판 승부다. 19위 번리와 20위 울버햄튼 원더러스의 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등이 확정된 가운데 토트넘과 웨스트햄 유나이티드가 마지막 한 자리를 피하기 위해 다툰다. 현재 토트넘은 9승 11무 17패(승점 38·득실차 -10)로 17위, 웨스트햄은 9승 9무 19패(승점 36·득실차 -22)로 18위에 위치해 있다.

유리한 고지를 점한 쪽은 토트넘이다. 토트넘은 웨스트햄에 득실차에서 크게 앞서 있어 승점 1만 확보해도 PL 잔류가 확실시된다. 웨스트햄은 잔류를 위해 같은 시간 열리는 리즈 유나이티드전에서 승리한 뒤 토트넘이 패하길 바라야 한다.

경기에 앞서 명단이 공개됐다. 로베르토 데 제르비 감독의 토트넘은 부상자를 제외한 최정예를 가동했다. 안토닌 킨스키, 케빈 단소, 주앙 팔리냐, 히샬리송, 마티스 텔, 데스티니 우도기, 코너 갤러거, 페드로 포로, 제드 스펜스, 로드리고 벤탄쿠르, 미키 판더펜이 선발로 나선다.

대기 명단에 굴리엘모 비카리오, 라두 드라구신, 이브 비수마, 제임스 매디슨, 아치 그레이, 루카스 베리발, 도미닉 솔랑케, 파페 마타르 사르, 랑달 콜로 무아니가 포함됐다.

이에 맞서는 데이비드 모예스 감독의 에버턴은 조던 픽포드, 제이크 오브라이언, 제임스 타코우스키, 마이클 킨, 비탈리 미콜렌코, 팀 이로에그부남, 제임스 가너, 메를린 뢸, 키어넌 듀스버리 홀, 일리만 은디아예, 티에르노 바리가 선발 출전한다.

벤치에 마크 트래버스, 드와이트 맥닐, 베투, 타이리크 조지, 타일러 디블링, 셰머스 콜먼, 카를로스 알카라스, 아담 아즈누, 해리슨 암스트롱이 앉는다.