[GOAL 대전] ‘대전 충격의 3연패’ 강원, 김대원 선제포+행운의 자책골! 2-0 승리 축포...‘2연승+4위까지 껑충’

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 강원FC가 두 마리 토끼를 챙겼다.

강원FC는 12일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 치러진 대전하나시티즌과의 하나은행 K리그1 2026 7라운드 경기에서 2-0으로 승리했다.

강원은 2연승과 함께 순위를 4위까지 끌어올리면서 두 마리 토끼를 챙겼다. 반면, 대전은 3연패 늪에 빠졌다.

강원은 4-4-2 포메이션을 선택했다. 고영준과 최병찬이 투톱을 형성했고 김대원, 모재현이 측면에 배치됐다. 서민우와 이유현이 허리를 구성했다. 수비는 송준석, 이기혁, 강투지, 강준혁이 이뤘고 골키퍼 장갑은 박청효가 꼈다.

대전 역시 4-4-2 포메이션을 꺼냈다. 주민규와 마사가 최전방에 위치했고 루빅손과 정재희가 측면을 책임졌다. 밥신과 이순민이 중원을 형성했다. 수비는 이명재, 안톤, 임종은, 김문환이 구축했고 골문은 이창근이 지켰다.

경기 초반은 공방전으로 이어졌다. 그러던 전반 11분 대전이 반격을 가했다. 마사가 강한 압박으로 볼을 빼앗은 후 패스를 건넸고 이것을 주민규가 내줬다. 정재희가 골키퍼와의 1:1 상황에서 슈팅을 선보였지만, 선방에 막히면서 아쉬움을 삼켰다.

강원도 반격에 나섰다. 전반 15분 역습 이후 고영준의 패스를 받은 모재현이 회심의 슈팅을 선보였지만, 골키퍼 정면으로 향했다.

공방전이 이어지던 전반 33분 강원이 0의 균형을 깼다. 문전 혼전 상황에서 대전 수비수가 걷어낸 고영준이 어깨로 내줬고 이것을 김대원이 강력한 슈팅을 통해 득점을 만들었다.

강원은 선제 득점 이후 주도권을 잡았다. 계속해서 공격적인 움직임을 통해 대전을 위협하면서 내친김에 추가골을 노렸다.

대전은 무기력했다. 이렇다 할 모습을 보여주지 못하면서 안방 전반전을 맥없이 마무리했다.

대전은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼내 측면과 중원 변화를 가져갔다. 정재희, 이순민을 주앙 빅토르, 김봉수를 투입했다.

대전은 고삐를 당겼다. 후반 9분 프리킥 상황에서 이명재가 연결한 크로스를 문전에 있던 안톤이 날카로운 헤더 슈팅을 선보였다. 하지만, 골키퍼 정면으로 향하면서 고개를 숙였다.

강원은 여유가 있었다. 짜임새를 장착한 패턴으로 1-0 리드를 지키면서 틈틈이 위협적인 공격을 통해 대전의 간담을 서늘케 했다.

대전은 패스, 연계 등 세밀함에서 정확도가 떨어지면서 애를 먹었다. 강원을 상대로 위협을 가하지 못해 아쉬움을 삼켰다.

대전은 마사를 빼고 유강현을 투입해 공격 변화까지 가져가면서 승부수를 던졌지만, 강원을 상대로 전혀 날카롭지 않았다.

강원은 비록 오프사이드로 아쉬움을 삼켰지만, 후반 34분 교체 투입된 김건희가 골망을 흔드는 등 주도권을 내주지 않았다.

강원은 후반 추가 시간 자책골을 끌어내면서 승리의 축포를 터트렸다. 대전은 안방에서 3연패 늪에 빠지면서 좌절했다.

사진=한국프로축구연맹