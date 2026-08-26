[GOAL 대전] 울산 김현석 감독, “후반 막판 전술 변화가 패착... 내가 부족하다”

[골닷컴, 대전] 이현민 기자 = 울산 HD가 대전하나시티즌 원정에서 통한의 역전패를 당했다.

울산은 26일 오후 7시 30분 대전월드컵경기장에서 열린 대전과 하나은행 K리그1 2026 25라운드서 이진현의 선제골로 앞서갔으나 후반 추가시간 정재희와 루빅손에게 연속골을 허용해 1-2로 졌다.

3연패에 빠진 울산은 11승 4무 10패 승점 37점으로 3위에 머물렀다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 김현석 감독은 “오늘 같은 경기에서 선수들이 너무 고생 많았다. 내가 부족하다는 걸 다시 느낀 경기였다. 경기 중간에 교체 타이밍도 안 좋았던 것 같고, 후반 막판 전술 코치와 포메이션 변화를 준 것이 패착이지 않았나 생각한다. 아무래도 선수들이 미들 쪽에서 움직임이 불안해 보여 그 부분을 잠시 손질했는데, 패착이 된 것 같다. 선수들은 열심히 해줬는데 나의 부족함 때문에 경기를 잃게 됐다. 선수들에게 미안하다”고 총평했다.

울산은 필승의 제로톱으로 한때 3연승을 달리다가 최근 3연패 늪에 빠졌다. 전술적 변화와 교체 카드는 아쉬움이 남는다.

김현석 감독은 “1-0 스코어를 지키기 위해 수비 쪽에 무게가 실리다 보니 선수들의 낮은 위치로 전진하는데 어려움이 있었다. 현재 선수단이 두텁지 않은 건 아실 거다. 그 부분의 어려움일 수 있다. 교체로 뛰나 풀경기를 뛰나 피로도는 마찬가지라고 본다. 선수들의 피로감이 누적돼 있어 그 부분을 빨리 풀어내야 한다”면서, “안 그래도 전북전이 끝나고 코칭스태프와 포백에 대한 의견도 나눴고, 오기 전에 4-2-3-1을 잠깐 훈련했다. 조금 더 심도 있게 코치들과 의논도 해보고 다음 경기는 홈에서 하는 만큼 좋은 결과를 얻도록 잘 준비하겠다”고 밝혔다.

연패에 관해 김현석 감독은 “선수들이 휴식을 통해 회복하는 게 관건이다. 처진 분위기를 어떻게 끌어올리느냐가 중요할 것 같다. 어떤 동기부여를 줘야할지 고민하겠다”고 전했다.