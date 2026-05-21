[GOAL 단독] 득점 부진? 손흥민은 개의치 않는다, "월드컵에서 매 경기 우리 스타일의 축구 하고 싶어"

[골닷컴] Tom Hindle / 정리 김형중 기자 = 손흥민이 본 매체(골닷컴) 글로벌 에디션과 단독 인터뷰에서 월드컵을 앞두고 희망을 이야기했다.





손흥민은 여전히 월드컵을 어린아이의 눈으로 바라본다. 그는 처음 월드컵에 나섰던 순간을 기억한다. 대표팀 발탁의 설렘, 대회를 향해 고조되던 분위기, 알제리전 조별리그 골로 이뤄낸 개인적인 성과까지. 당시 그는 21살이었고, 다음 세대 한국 축구의 희망이었다. 그로부터 12년이 지났고 그동안 150골을 넘게 넣었다. 하지만 그 설렘은 여전히 남아 있다. 한국 대표팀 주장이자 LAFC의 스타로서 네 번째 월드컵을 앞두고 있는 손흥민에게 달라진 것은 없다.





"월드컵을 몇 번 뛰었든 상관없어요. 월드컵은 어린아이의 꿈 같은 것이예요. 다 큰 어른이 됐어도 월드컵을 생각하면 아직도 어린아이가 된 것 같습니다" 그는 현대자동차의 'Next Starts Now' 캠페인을 통해 '골닷컴'에 이렇게 말했다.





하지만 이번 월드컵은 조금 다르다. 준비 과정도 비슷하고 설렘도 있다. 다만 단 한 가지 다른 점이 있다면, 손흥민이 이번 시즌 LAFC에서 골을 넣지 못하고 있다는 것이다. 2025년 후반기 13경기에서 12골을 터뜨리며 화려하게 미국 생활을 시작했지만, 이후 골이 끊겼다. 북중미 챔피언스컵에서 2골을 넣었지만 MLS에서는 아직 득점이 없다. 모든 대회 16개의 어시스트를 기록했음에도 그의 트레이드마크인 득점 능력이 폭발하지 않고 있다. 걱정하는 사람들도 있다. 하지만 손흥민은 아니다.





"컨디션은 좋아요, 아주 좋습니다. 물론 골이 좀 없긴 하지만, 월드컵에서 나올 것 같아요"





한국 대표팀을 바라보면 손흥민이 서 있는 자리가 곧 대표팀의 현재다. 국가대표팀의 단독 스타로 인정 받는 선수는 세계적으로도 드물다. 물론 한국에도 빅클럽에서 뛰는 선수들이 있지만, 손흥민이 가진 실력, 이미지, 영향력은 차원이 다르다. 단순히 골과 소셜미디어 팔로워 수의 문제가 아니다. 그는 지구상에서 가장 유명한 아시아 축구 선수임이 분명하다. 그리고 이제 명실상부 국가적 상징이 된 그는 33세의 나이로 한국을 최근 기억 속 그 어느 때보다 더 멀리 이끌어야 하는 과제를 안고 있다.





2002년 한국은 자국에서 열린 월드컵에서 4강에 진출했다. 당시 10살이었던 손흥민은 TV로 한국이 8강에서 스페인을 승부차기 끝에 꺾는 장면을 지켜봤다. 준결승에서 독일에 패했지만, 그 대표팀은 손흥민 세대를 만든 원동력이었다.





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2014년 월드컵에는 손흥민 자신이 직접 뛰었다. 20세에 함부르크에서 이미 두 자릿수 골을 기록한 그는 독일에서 이미 알려진 존재였고, 한국의 숨길 수 없는 비장의 카드였다. 하지만 그게 전부였다. 손흥민은 아무도 기대하지 않는 팀의 유망한 젊은 선수일 뿐이었다. 회의적인 시각이 맞아 떨어졌다. 한국은 러시아전에서 나쁘지 않은 무승부를 거뒀지만 이후 두 경기를 내리 졌다. 손흥민은 알제리전에서 골을 넣었지만 팀은 조별리그에서 탈락했다. 그것은 앞으로 펼쳐질 것들의 맛보기에 불과했다.





"첫 월드컵 때는 지금과 역할이 달랐어요. 지금 저는 이 대표팀의 주장이고, 새로운 세대가 생겼죠"





그 사이 성장의 세월이 있었다. 2018년 독일을 탈락시킨 경이로운 골, 같은 해 아시안게임 우승, 이듬해 주장 완장. 여기에 토트넘에서의 빛나는 시간과 해리 케인과의 환상적인 파트너십까지. 손흥민은 많은 이들이 꿈꿨던 그 스타가 됐다.





그리고 지금, 손흥민은 명실상부 주인공이다. 7년째 대표팀 주장 완장을 차고 있다. 알제리전에서 골을 넣던 그 청년은 이제 까마득한 옛날 이야기처럼 느껴진다.





지금은 달라졌다. 한국은 강하다. 수년 만에 가장 강한 팀이다. 2022년에는 조별리그에서 포르투갈을 꺾었고 16강에 진출했다. 그 인상적인 성과와 함께 전 세계 빅클럽에서 활약하는 한국 선수들이 늘어나면서 손흥민과 동료들에 대한 기대치도 높아졌다. 이제 한국은 더 이상 언더독이 아니다.





"압박 받고 있다는 건 우리가 잘하고 있다는 뜻이에요. 그래서 다들 압박을 주는 거잖아요. 저는 항상 긍정적으로 생각해요. 압박이 저를 더 나은 선수, 더 나은 사람으로 만들어 준다고 생각해요"





한국에는 믿을 만한 재능들이 있다. 김민재는 바이에른 뮌헨의 주전급으로 시즌을 소화했다. 이강인은 지난 시즌 PSG와 함께 챔피언스리그를 제패했다. 에레디비지에 페예노르트에서 두각을 나타내고 있는 황인범도 함께 한다. 이제 손흥민은 혼자가 아니다. 그리고 그 무게감도 조금은 가벼워졌을지 모른다.





"실수도 합니다. 하지만 도와주는 동료들이 있잖아요. 그래서 항상 동료들과 압박을 나눠서 가져요. 동료들이 정말 정말 많이 도와줍니다"





한국은 독일 태생의 보루시아 묀헨글라트바흐 미드필더 옌스 카스트롭이라는 새로운 카드도 추가했다. 그는 한국의 첫 외국 태생 월드컵 선수가 될 예정이다.





"새로운 세대를 지켜보는 게 재밌어요. 같이 뛰는 것도 즐겁고요. 많은 것들을 가르쳐주려고 노력해요"





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그것이 한국이 필요로 하는 강점이 될 수 있고, 손흥민 역시 분명 힘을 보탤 수 있다.





"도와주려고 하고, 영감을 줄 수 있는 좋은 것들을 많이 주려고 노력해요"





"결과를 보장할 수는 없고, 얼마나 멀리 갈 수 있을지 말하고 싶지 않아요. 그냥 매 경기 우리 스타일의 축구를 하고 싶어요. 싸우고, 적극적으로 임하고, 서로 도우면서요"





골을 좀 더 자주 넣는다면 이 모든 게 훨씬 수월할 것이다. 하지만 LAFC에서는 그게 잘 안 되고 있다. LAFC는 서부 콘퍼런스 순위에서 미끄러지고 있다. 여전히 플레이오프 진출 유력 후보 중 하나이긴 하지만, 마크 도스 산토스 신임 감독 체제에서의 적응 기간이 분명히 있었다.





"감독님 탓이 아니에요. 제가 좀 운이 없었던 것 같아요. 골키퍼가 좋은 선방을 했다거나. 제 문제입니다. 누구를 탓할 수 있겠어요?"





더 넓게 보면, 이 선수는 클럽 축구 전 대회에서 200골 이상을 넣었고, 국가대표로도 54골을 기록했다. 2022년에는 프리미어리그 득점왕을 차지했다. 그것만으로도 충분하지 않을까.





"걱정 안 해요. 과거에 그렇게 많은 골을 넣었는데, 그게 없어지진 않잖아요. 실력은 영원히 거기 있는 거예요"





손흥민의 미소에 한국의 희망찬 월드컵이 보인다.