[GOAL 강릉] '월드컵 가는 제자 축하', 한편으론 탈락한 제자 보듬은 정경호 감독

[골닷컴, 강릉] 김형중 기자 = 강원FC의 정경호 감독이 월드컵 최종명단에 선발된 이기혁에게 축하를 건넸다. 다만 아쉽게 합류하지 못한 서민우는 보듬었다.





강원은 17일 오후 7시 강릉하이원아레나에서 울산 HD와 하나은행 K리그1 2026 15라운드 홈 경기를 치른다. 하루 앞선 16일 대한축구협회는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나서는 26명의 최종명단을 발표했다. 강원에선 이기혁이 명단에 뽑히며 구단 역사상 첫 월드컵 출전 선수를 배출했다.





이기혁은 스리백의 빌드업에 최대 강점을 가지고 있다. 날카로운 왼발 킥을 바탕으로 강원에서도 빌드업의 중심이다. 수비적인 측면도 2024년 센터백으로 포지션 변경 후 많이 발전해 이제는 안정감도 든다. 센터백 외에도 측면 수비나 수비형 미드필더 자리에서도 뛸 수 있는 멀티 플레이어다. 이 같은 능력을 높이 산 대표팀의 홍명보 감독은 이기혁을 부상으로 낙마한 김주성의 대체자로 선택했다.





정경호 감독은 경기 전 취재진과 만나 "정말 축하하고 여기서 끝이 아니라 이제 시작이니깐 월드컵 가서 더 많이 배우고 성장해 돌아왔으면 좋겠다"라며 "어제 불러서 들뜬 것을 좀 자제 시켜주면서 기회가 오면 좋은 방향을 잘 경험하라고 했다. 저는 월드컵에 나가봤지만 경기에 뛰진 못해 기회가 왔을 때 꼭 잡았으면 한다"라고 전했다.





대표팀이 월드컵을 향한 예선을 치를 때 이기혁 외에도 강원 선수 중 대표팀을 오갔던 선수가 있다. 바로 중앙 미드필더 서민우다. 그러나 최종명단에는 포함되지 않으면서 강원은 이기혁만 배출하게 됐다.





"둘이 갔으면 참 좋았을텐데"라는 정경호 감독은 "기혁이 선발 소식을 선수들 앞에서 발표할 때 조심스러웠다. 민우도 최선을 다해 준비했는데 최근에 무릎이 조금 안 좋았다. 월드컵을 가고자 하는 마음에 무릎에 찬 물을 빼고 경기를 치렀는데 최근에 좀 안 좋았다"라며 "오늘 오전에 홍명보 감독님과 통화를 했는데 마지막까지 서민우를 고민했다고 하시더라. 민우가 마음을 잘 추스릴 수 있도록 해달라고 하셨다. 그 예기를 민우에게 해주면서 독하게 마음 먹고 다시 시작해보자고 했다"라고 전했다.





월드컵 휴식기를 앞두고 강원에 대해서도 이야기했다. 그는 "월드컵 지나면 7월 초에 경기를 하니까 그때 되면 날씨가 더워진다. 우리가 라인 설정도 그렇고 기존에 하던 거에서 아주 막 크게 바꿀 건 아니다. 기존에 하던 형태에서 조금 더 우리가 잘하는 빌드업을 통해서 뒷공간을 가는 거고 압박 타이밍을 어느 선에서 잡을지 준비하려고 한다. 그리고 여름에 구단에서 영입해 주는 선수들이 좀 있을 테니까 그 선수들이 또 맞춰야 한다"라고 말했다. 또 "플랜 한두 개 정도는 더 만들어야 할 것 같다"라고 덧붙였다.