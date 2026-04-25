[GOAL 강릉] '동반 퇴장' 어수선한 경기 승리 김기동 감독 "징크스 깰 수 있다고 기대하며 준비했다"

골닷컴, 강릉] 김형중 기자 = FC서울이 원정에서 강원FC 마저 꺾으며 선두를 질주했다. 김기동 감독은 징크스를 깰 수 있다고 생각하며 준비했다고 전했다.





서울은 25일 오후 2시 강릉종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 10라운드 강원과원정 경기에서 2-1로 승리했다. 전반전 바베츠가 선제골을, 후반전 이승모가 추가골을 넣은 서울은 경기 막판 아부달라에게 실점했지만 한 골 차 승리를 거뒀다. 또한 전반 막판 강원의 송준석과 서울의 손정범이 동반 퇴장 당하며 어수선한 분위기였지만 승리하며 선두를 지켰다.





경기 후 기자회견에 참석한 김기동 감독은 "예상대로 흘러갔다. 강원이 압박을 했고 준비한대로 했다. 너무 타이트했는데 우리가 하려고 한대로 노력했다. 그래서 분위기를 가져왔고 골이 나왔는데 양 팀 모두 불만인 퇴장이 나왔다. 선수들이 잘 버텨내며 추가골까지 넣은 것은 고무적이다. 이기고자 하는 마음이 있었기 때문에 좋은 찬스를 상대에 주지 않고 추가골을 넣었다"라고 총평했다.





양 팀 퇴장이 경기에 영향을 주었다. 김기동 감독은 "날씨도 더운데 밸런스가 깨졌다. 어떻게 운영할지 고민했다. 제로톱으로 했고 상대 공간이 넓다 보니 상대 진영에 빠르게 가서 하려고 했다. 양 팀 모두 체력적으로 힘들었고 트랜지션이 많아서 힘들었다"라고 설명했다.





데뷔 첫 퇴장 당한 손정범에게 해준 말이 있냐는 질문엔 "아직 못했다. (손정범에게) 억울한 장면이 좀 있어서 끝나고 얘기하려고 생각했다"라고 전했다.





이날 승리로 서울은 강원의 강릉 홈 23경기 무패도 깼다. 대부분 징크스를 다 깨고 있는 시즌이다. 그는 "전북전이 마지막인 줄 알았는데 계속 나온다. 울산전 깨고 끝인 줄 알았는데 또 있다더라. 오면서 들었다. 내심 깰 수 있다고 기대하며 경기를 준비했다"라고 말했다.