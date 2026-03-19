FIFPRO 아시아·오세아니아 지원 속 흥행 성공…AFC 여자 아시안컵 역대 단일 경기 최다 관중 신기록

[골닷컴] 강동훈 기자 = 국제축구선수협회(FIFPRO) 아시아·오세아니아가 지난 1일 호주에서 개막해 막바지를 향해 달려가고 있는 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵의 성공적인 개최와 흥행, 그리고 선수들의 권리를 보장하기 위해 다방면에 걸쳐 노력을 기울인 것이 결실을 맺었다.

19일(한국시간) FIFPRO 아시아·오세아니아는 이번 대회에서 새롭게 경신된 기록들을 정리했다. 이에 따르면 1일 옵터스 스타디움에서 펼쳐진 조별리그 A조 1차전 호주와 필리핀의 맞대결에서 대회 역사상 개막전 최다 관중을 달성했다. 이날 4만4379명의 관중이 집결했다.

8일 스타디움 오스트레일리아에서 펼쳐진 조별리그 A조 최종전 호주와 대한민국의 맞대결에는 대회 역대 단일 경기 최다 관중 신기록을 세웠다. 이날 무려 6만279명의 관중이 입장하며 뜨거운 관심을 받았다.

동시에 역대 호주에서 개최한 메이저 대회 통틀어 조별리그 단일 경기 최다 관중도 새롭게 경신했다. 종전 기록은 AFC 아시안컵에서 나왔다. 지난 2015년 1월 13일 스타디움 오스트레일리아에서 열린 조별리그 A조 2차전 호주와 오만의 맞대결 당시 4만4379명의 관중이 찾았다.

FIFPRO 아시아·오세아니아에 따르면 이번 대회 조별리그부터 준결승까지 누적 관중 수는 총 27만8500명이다. 결승전 관중 수까지 더해지면 30만명을 넘길 거로 관측되고 있다. 결승전에선 일본과 호주가 맞붙는다. 오는 21일 스타디움 오스트레일리아에서 킥오프한다.

이번 대회가 이렇게까지 많은 관심을 받을 수 있었던 건 FIFPRO 아시아·오세아니아가 다방면에 걸쳐 노력을 기울였기 때문이다. 대표적으로 개막을 앞두고 아시아 여자 축구가 직면한 도전과 대회가 제공하는 역사적 기회를 담은 내용의 새로운 보고서를 발표했다.

또 ▲청렴성 보고 도구 ‘Red Button’ 어플리케이션 ▲소셜미디어서비스(SNS) 보호 서비스 ‘Areto Labs’ ▲정신 건강 지원 ‘The Mind Room’ ▲국제 송금 지원 ‘SportsFX’ 등 다양한 서비스를 제공하면서 대회의 품격을 높였다.