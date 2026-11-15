우리 사이 어색한가요? 'FIFA 회장 출마' 타시마 日 명예 협회장, 인판티노 FIFA 회장과 기념사진 찰칵

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[골닷컴] 김형중 기자 = 국제축구연맹(FIFA) 회장 선거 출마를 선언한 고조 타시마 전 일본축구협회장이자 현 명예회장이 잔니 인판티노 FIFA 회장을 만났다.

타시마 명예회장은 15일(한국시간) 마닐라에서 열린 동남아시아축구연맹(AFF) 총회에 참석해 인판티노 FIFA 회장과 만나 인사를 나눴다. 타시마 명예회장은 지난 5일 FIFA 회장 선거에 출마해 인판티노 회장과 맞서겠다고 밝힌 바 있다.

15일 '쿄도통신' 등 복수의 일본 매체 보도에 따르면 타시마 명예회장과 인판티노 회장은 반갑게 인사를 나눈 뒤 비페트 라오스 축구협회장과 나란히 사진 촬영을 했다.

타시마 명예회장은 AFF 총회에서 회원 협회들을 상대로 자신의 뜻을 호소한 것으로 알려졌다. FIFA 회장 선거 후보 등록 마감은 오는 18일이며, 그는 일본을 포함해 최소 5개 FIFA 회원 협회의 지지가 필요하다.

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타시마 명예회장은 5일 출마 선언과 함께 "경기장 안에서 일어나는 일들이 외부의 영향을 받은 것은 유감스럽다"라고 전했다. 그는 인판티노 회장에게 월드컵 사태에 대한 답변을 요구했지만 돌아온 답은 "만족스럽지 못하다"고 단호하게 평가했다.

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또 "발로건의 레드카드, 이란 팀이 입국하지 못한 일, 그런 것들은 축구인으로서, 본래 개최국으로서 지켜야 하는 것들이라 생각한다. 비즈니스와 돈의 시대에 스포츠만큼은 순수성을 지켜야 하는데, 외부의 힘이 작용해 경기장 안에서 일어나는 일에 영향을 미친 것은 유감스럽다"라고 말하기도 했다.

출마 배경에 대해서는 "축구를 지켜야 한다. 고결성을 되찾는 것을 생각하면 결단해야 했다"고 설명했다. 그는 "감정에 의해 결정한 것이 아니라 최근 몇 달간의 흐름을 보고 세계에서 누가 나오는지도 지켜봤다"고 덧붙였다.

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이어 "우선 손을 들고 무대에 나서는 것 자체가 중요하다. 오카다 전 부회장도 성명을 발표했는데, 세계에 메시지를 전달할 수 있다는 것이 일본축구협회에도 좋은 일이라고 느꼈다. 출마한 이상 이기고 싶지만, 승패보다 더 중요한 것들이 있다"고 말했다.

한편, FIFA 회장 선거는 내년 3월 18일 모로코 라바트에서 열린다. 최근에는 아르센 벵거 전 아스널 감독도 후보로 거론됐지만 결국 출마를 고사한 것으로 알려졌다.