FIFA 인판티노 회장, 한국 여자축구 월드컵 본선 진출 축하 서신 전달

[골닷컴] 강동훈 기자 = 국제축구연맹(FIFA) 잔니 인판티노 회장이 한국 여자축구의 월드컵 본선 진출을 축하했다. 인판티노 회장은 17일(한국시간) 대한축구협회(KFA) 정몽규 회장 앞으로 보낸 축하 서신에서 “축구 가족 전체를 대표하여 한국의 총 5회(연속 4회), 여자 월드컵 본선 진출을 축하한다”고 전해왔다.

마티아스 그라프스트롬 FIFA 사무총장과 함께 보내온 이 서신에서 인판티노 회장은 “이 뛰어난 업적은 모든 이들의 한마음이 된 노력과 굳건한 의지의 증거”라며 “선수, 감독을 포함한 코칭 및 지원스태프, 열정적인 한국의 축구팬들 모두에게 진심 어린 축하를 전한다”고 덧붙였다.

인판티노 회장은 그러면서 “아시아축구연맹(AFC)이 주관하는 여자 아시안컵에서 남은 여정에 최선의 결과가 있길 바라며, 내년에 열리는 여자 월드컵 본선에서 다시 만나게 되길 기대한다”며 서신을 마무리했다.

한편, 신상우 감독이 이끄는 한국은 호주에서 열리고 있는 여자 아시안컵에서 일본과 4강전을 앞두고 있다. 시드니 스타디움 오스트레일리아에서 진행되는 4강전은 18일 저녁 6시에 킥오프하며, 쿠팡플레이와 SBSsports에서 생중계된다.