'FC서울 10년 만의 우승' 파이널R 진입 전 확정될 수 있다! 2위 울산, 광주에 충격패...광주는 29경기 만에 승리

[골닷컴] 김형중 기자 = FC서울의 10년 만의 우승에 모든 기운이 모아지고 있다. 파이널 라운드 진입 직전인 33라운드에서 우승이 결정될 수 있게 됐다.





11일 오후 2시 광주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 31라운드에서 울산 HD가 광주FC에 3-4로 패했다. 광주는 2라운드 인천유나이티드전 이후 29경기 만에 승리를 차지했다.





2위 울산이 패하면서 1위 서울이 웃었다. 10일 제주SK를 물리치고 승점 차를 18점으로 벌린 서울은 울산이 승점 획득에 실패하면서 매직 넘버를 4로 줄였다. 이로써 서울은 정규 라운드에서 남은 김천전(32R)와 강원전(33R)에서 우승을 확정할 수 있게 되었다.





풀어보면 이렇다. 31라운드를 마친 현재 모든 팀들은 7경기씩 남겨두고 있다. 만약 현재 승점 48점인 2위 울산이 모두 승리를 거둔다면 69점이 된다. 현재 서울의 승점이 65점이기 때문에 서울 입장에선 4점 이상만 따내면 된다. 4점을 따낸다면 울산과 승점 동률을 이루지만 다득점에서 10골 앞서 있어 매우 유리하다. 따라서 김천전과 강원전에서 1승 1무 또는 2승을 하면 우승이 확정된다.





그런데 이것은 울산이 남은 경기에서 모두 승리를 가져간다는 전제가 있다. 만약 32라운드 부천전에서 패하고 서울이 김천을 꺾는다면 그 자리에서 우승이 확정될 수 있다.





서울이 우승을 확정하면 2016시즌 이후 10년 만의 우승이다. 당시 승점이 70점이었는데 올 시즌 서울은 7경기 남겨둔 가운데 벌써 65점이다. 그만큼 역대급 시즌을 보내고 있다고 볼 수 있다.





한편, 울산은 광주에 골 운이 따르지 않으며 패했다. 야고가 2골을 터트리며 득점 랭킹 1위에 올랐지만, 또 다른 득점 2개가 모두 오프사이드로 판정되며 취소됐다. 골 취소 후 얼마 되지 않아 실점을 허용하며 무너졌다. 광주는 여름에 영입한 외국인 선수 바 루아가 2골 2도움 맹활약을 펼치며 무려 29경기 만에 감격적인 승리를 따냈다.