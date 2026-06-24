"Back, I'm back!" 41세 호날두가 월드컵 역사 쓰고 세상을 향해 보낸 강력한 메시지

[골닷컴] 김형중 기자 = 포르투갈의 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 인류 역사상 누구도 해내지 못한 기록을 세웠다.





포르투갈은 23일(현지 시각) 미국 휴스턴에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 K조 2차전에서 우즈베키스탄을 5-0으로 대파했다. 이날 2골을 터뜨린 호날두는 6개의 서로 다른 월드컵 대회에서 골을 넣은 최초의 선수로 역사에 이름을 새겼다.





호날두는 전반 6분 주앙 칸셀루의 크로스를 정확한 하프발리 슈팅으로 연결하며 선제골을 터트렸다. 2006년 독일 월드컵에서 21세의 나이로 처음 월드컵 무대를 밟은 호날두는 이후 2010년, 2014년, 2018년, 2022년에 이어 이번 대회까지 6개 대회 연속으로 골을 터뜨리며 역사상 최초의 기록을 완성했다. 이는 똑같이 월드컵 6회 출전을 달성한 리오넬 메시(아르헨티나)도 가지지 못한 기록이다. 호날두는 이날 두 번째 골까지 기록하며 월드컵 통산 10골로 올라선 호날두는 포르투갈 역대 월드컵 최다 득점자인 에우제비우 마저 넘어섰다.





경기 직전까지만 해도 분위기는 최악이었다. 1차전 콩고민주공화국과의 무승부에서 슈팅 3개를 모두 골문 밖으로 날린 호날두에게 전 세계 언론의 혹독한 비판이 쏟아졌다. 일부 매체는 "호날두는 사실상 이미 은퇴한 것이나 다름없다"는 극단적인 표현까지 써가며 그의 퇴장을 촉구했다. 41세의 나이, 사우디 리그 소속이라는 환경적 한계, 1차전의 처참한 활약상이 맞물리며 호날두를 향한 공격은 더욱 거세졌다.





그러나 그는 굽히지 않았다. 경기장에서 묵묵히 자신의 역할에 최선을 다 한 결과 팀의 대승과 자신의 대기록을 작성할 수 있었다. 경기 후 스포르트TV와의 인터뷰에서 호날두는 솔직한 심경을 털어놓았다. 그는 "열심히 일하는 사람을 신은 돕는다는 것을 알고 있다. 힘든 한 주였다. 마치 내가 은퇴한 것처럼 시작됐다. 하지만 나는 항상 그래왔듯 버텼다. 믿음이 있었기 때문이다. 솔직히 힘들었지만 우리는 돌아왔다"라고 말했다. 이어 "가장 중요한 것은 팀이 해낸 일이다. 한 주 내내 많은 비판을 받았지만 우리는 이렇게 될 줄 알았다. 팀은 잘 해냈고 많이 발전했다"고 강조했다.





경기 후 그의 세리머니는 즉각 전 세계로 퍼져나갔다. 종료 휘슬이 울리자 호날두는 카메라를 정면으로 바라보며 "Back, I'm back!(내가 돌아왔다!)"고 외쳤다. 자신의 인스타그램에는 골 세리머니 사진과 함께 'estamos aqui'(우리가 여기 있다)라는 문구를 남겼다. 비판자들을 향한 가장 강렬하고 직접적인 메시지였다.





이날 호날두의 활약은 숫자로도 증명됐다. 본 매체(골닷컴) 글로벌 에디션은 이날 호날두의 경기 평점을 10점 만점에 9점으로 매겼다. 1차전의 최저 평점과는 완전히 다른 평가였다. 포르투갈은 이날 5-0 완승으로 사실상 32강 진출을 확정지은 상태이며, 남은 3차전 콜롬비아전에서 어떤 결과가 나와도 토너먼트 진출이 유력하다.





2006년 독일에서 처음 월드컵 무대에 섰던 호날두는 21세의 나이로 포르투갈을 4강까지 이끌었고, 2018년 러시아 월드컵에서는 스페인을 상대로 역대급 해트트릭을 포함한 4골로 대회 최고의 경기를 펼쳤다. 그리고 20년이 지난 지금 41세가 된 그는 여전히 그라운드 위에 서서 또 다른 역사를 쓰고 있다. "우리가 여기 있다"는 그의 선언은 아직 끝나지 않은 전설의 한 챕터를 알리는 문장이었다.