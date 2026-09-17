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이강인 (Lee Kang-In)Getty Images
배웅기

"AT 마드리드 입단 후 가장 완성도 높은 경기" 이강인 2호 골에 현지 매체 극찬 쏟아졌다…"올여름 최고의 영입"

아틀레티코 마드리드 vs 오사수나
아틀레티코 마드리드
오사수나
스페인 프리메라리가
이강인

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)을 향한 현지 매체의 극찬이 끊이지 않고 있다.

이강인은 17일(이하 한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 CA 오사수나와 2026/27 라리가 6라운드 홈 경기에 선발 출전해 올 시즌 2호 골을 터뜨리며 아틀레티코의 4-0 완승을 견인했다.

이날 이강인은 4-4-2 포메이션의 오른쪽 윙어로 나섰고, 아틀레티코가 1-0으로 앞서던 후반 9분 추가골을 뽑아냈다. 아데몰라 루크먼이 아크 정면에서 건넨 패스가 우나이 산토스의 발에 맞고 방향이 바뀌어 조너선 데이비드에게 흘렀고, 이후 데이비드가 내준 볼을 이강인이 박스 안에서 잡아놓은 뒤 침착한 오른발 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다.

또한 이강인은 앞서 3경기에서 모두 조기 교체되며 아쉬움을 남겼지만, 이번 경기에서는 아틀레티코 입단 후 처음 풀타임을 소화하며 설움을 씻었다. 경기 후에는 라리가 선정 최우수 선수(MVP)에도 이름을 올렸다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 1골을 비롯해 패스 성공률 76%(39/51), 볼 터치 71회, 공격 지역 패스 7회, 슈팅 6회(유효 슈팅 4회), 볼 회수 5회, 지상 경합 성공 5회, 기회 창출 3회, 드리블 성공 2회, 공중 볼 경합 성공 1회 등을 기록하며 평점 9.0을 받았다.

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완벽에 가까운 활약은 현지 매체의 극찬을 이끌어 내기에 충분했다. 스페인 매체 '엘 데스마르케'는 "아틀레티코 입단 이후 가장 완성도 높은 경기 중 하나였다"며 "이강인은 오른쪽 측면에서 빠르고 정교하게 연계했고, 전진성을 더했으며, 먼 거리에서 슈팅을 시도했다"고 평가했다.

그러면서 "아이토르 페르난데스의 두 차례 훌륭한 선방이 아니었다면 이강인은 해트트릭을 기록하고 볼을 집으로 가져갔을 것"이라고 덧붙였다.

스페인 매체 '디아리오 아스'는 "이강인은 아마 올여름 아틀레티코 최고의 영입일지도 모른다. 좋은 득점까지 해 낸 만큼, 지금과 같은 모습을 계속 보여 준다면 라리가 대표 선수가 될 수 있을 것"이라고 긍정적인 전망을 내놓았다.

이강인은 경기 후 인터뷰에서 "승리해 기쁘다. (원정에서) 어려운 경기 이후 홈으로 돌아와 승리하는 것이 중요하다는 점을 알고 있었다. 특히 레알 마드리드전을 앞두고 있어 더 그랬다"며 "(디에고 시메오네) 감독의 말대로 우리는 계속 발전하고 있지만, 더 나아져야 한다. 조금씩 그렇게 해 낼 것"이라고 소감을 전했다.

이제 이강인의 시선은 오는 20일 같은 장소에서 치러지는 레알과 2026/27 라리가 7라운드 '마드리드 더비'로 향한다. 이강인은 "레알전은 매우 중요한 경기다. 승리할 수 있도록 최선을 다하겠다. 며칠 동안 준비하고 회복할 시간이 있다"고 말했다.

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