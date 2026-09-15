'ASO SPORT와 함께 뛴다' 충남아산, 오투인터내셔널과 후원 협약

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난 12일 이순신종합운동장에서 열린 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2026 26라운드 홈 경기에서 오투인터내셔널과 6년 연속 후원 협약을 체결했다.

협약식에는 이준일 충남아산 대표이사, 오투인터내셔널 이순열 대표이사, 강민화 이사가 참석했다. 이번 협약을 통해 오투인터내셔널은 충남아산에 ASO SPORT 제품을 현물로 지원한다. 충남아산은 이순신종합운동장 내 LED 광고 보드, 전광판 영상 송출 등 ASO SPORT의 브랜드 홍보에 협력할 예정이다.

ASO SPORT는 미국 캘리포니아주에 위치한 생명 공학 기업 OXIGENESIS LLC에서 개발한 고농도 산소수로, 25만 PPM의 고농도 산소 원액을 함유하고 있다. 경기와 고강도 훈련으로 체력 소모가 많은 선수 특성상 산소 및 수분 공급에서 도움을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

이준일 대표이사는 "선수단을 위해 올해도 지원을 결정해 주신 오투인터내셔널에 감사드린다. ASO SPORT 제품으로 선수단이 경기장에서 최상의 경기력을 보이는 것은 물론 경기 후에도 빠르게 회복할 수 있어 든든하다"고 말했다.

이순열 오투인터내셔널 대표이사는 "충남아산과 다시 한 번 함께할 수 있어 뜻깊다. 선수단이 최상의 환경에서 경기와 훈련에 집중할 수 있도록 앞으로도 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 화답했다.