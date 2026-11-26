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K리그 사회공헌재단 K리그어시스트와 하나금융그룹이 함께한 시각장애인 AI 음성중계 서비스 ‘얼라이브 캐스트’가 지난 13일 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울에서 개최된 2026 한국PR대상(한국PR협회가 매년 우수 PR 활동 사례와 실무자를 선정해 시상하는 행사) 시상식에서 최우수상을 수상했다.

‘얼라이브 캐스트’는 시각장애인 관람객이 경기장에서 축구 경기를 생생하게 경험할 수 있도록 개발된 AI 기반 실시간 음성중계 서비스다. 경기장에 설치된 카메라가 선수와 공의 움직임을 포착하면 AI가 경기 주요 장면을 분석하고, 이를 음성으로 묘사해 전달하는 방식이다.

해당 서비스는 지난해 11월 대전월드컵경기장에서 시범 운영을 시작했으며, 올해 8월부터 정식 운영되고 있다. 특히 이달 8일에는 대전맹학교 학생과 보호자, 교직원 등을 초청해 서비스를 통한 경기 관람을 지원하기도 했다. 아울러 서비스 이용 범위 확대를 위해 현재 수원월드컵경기장과 서울월드컵경기장에서도 운영을 준비하고 있다.

‘얼라이브 캐스트’는 올해 4월 ‘2026 에디슨 어워즈’에서 은상을 수상하며 기술 혁신성을 인정받았으며, ‘2026 뉴욕 페스티벌 광고제’ 스포츠 부문에서도 파이널리스트에 선정되는 등 국제 무대에서도 주목받았다. 이번 한국PR대상에서는 AI 기술을 활용해 시각장애인 팬의 경기장 관람 경험을 개선하고, 스포츠 관람의 접근성을 높였다는 점에서 높은 평가를 받았다.

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K리그어시스트 관계자는 “이번 캠페인은 시각장애인 팬들이 현장에서 어떻게 경기를 관람하고, 어떤 지원이 필요한지에 대해 K리그 팬들의 관심을 이끌어냈다는 점에서 의미가 깊다. 앞으로도 이번 기획처럼 K리그 관람의 문턱을 낮추는 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.