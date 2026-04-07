‘AI 기반 소통 플랫폼 구축’ 용인, 비글즈와 스폰서십 체결...“팬 포스트 시스템”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 용인FC가 AI 기반 팬 소통 플랫폼 구축 나선다.

용인FC는 7일 “주식회사 비글즈와 스폰서십을 체결했다”고 밝혔다.

비글즈는 캐릭터 브랜딩과 AI 기술을 결합한 디지털 IP 기반 서비스를 전개하는 기업이다.

AI 페르소나 챗봇, 인터랙티브 콘텐츠, NFC 솔루션 등을 접목한 다양한 사용자 경험을 선보이고 있다. 오프라인 상품과 디지털 경험을 유기적으로 연결하며, 이용자와 지속적인 관계를 형성할 수 있는 개인화된 상호작용 구조를 구축해 나가고 있다.

이번 스폰서십을 통해 용인은 소통 고도화를 위한 ‘팬 포스트’ 시스템을 구축할 예정이다.

팬 포스트는 팬들이 구단과 선수단을 향한 응원, 의견, 제안 등을 남길 수 있는 온라인 소통 창구로, 기존의 일방향적 정보 전달을 넘어 팬과 입체적으로 연결될 수 있도록 기획된 서비스다.

특히 AI 기반 유해 메시지 탐지 및 분류 기능과 AI 자동응답 기능 등을 적용해 팬들이 안정적인 환경에서 편리하게 의견을 남길 수 있는 소통 구조를 마련할 계획이다.

이를 통해 팬들의 목소리를 체계적으로 수집, 분석하고 의사결정과 정책 수립, 마케팅, 이벤트 기획, 서비스 개선 등 다양한 영역에 반영할 수 있는 팬 커뮤니케이션 기반을 구축해 나갈 예정이다.

또한 팬층과 지역 특성, 팀 브랜딩 방향에 맞춘 맞춤형 시스템을 통해 팬들의 연령대와 관심사, 선호 콘텐츠, 굿즈 및 경험에 대한 정성·정량 데이터를 입체적으로 파악할 예정이다.

사진=용인FC