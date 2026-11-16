AFF 정기총회 참석한 인판티노 FIFA 회장, 지원 확대 약속...아세안컵 결승 7만 이상 운집

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[골닷컴] 김형중 기자 = 지아니 인판티노 FIFA 회장이 아세안축구연맹(AFF) 정기총회에서 지역 발전을 위한 협력을 강조했다.

FIFA는 15일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 인판티노 회장이 필리핀 마닐라에서 열린 제33회 AFF 정기총회에 참석해 이같이 밝혔다고 전했다. 인판티노 회장은 키에브 사메트 AFF 회장과 대표단에게 "이 지역에서 소녀와 소년, 여성과 남성을 위한 대회와 행사를 조직하는 여러분의 노력은 축구가 성장하고 인기를 얻는 데 절대적으로 중요하다"며 "앞으로 훨씬 더 협력해서 해야 한다"고 말했다.

핵심은 지원 확대다. FIFA는 앞으로 4년 주기에 FIFA 포워드 프로그램과 FIFA 잉여금 연대 프로그램을 통해 각 회원 협회에 최대 2500만 달러(약 333억 원)의 자금을 지원할 수 있기로 했다. 협회들은 인프라 개선 등 더 많은 발전 프로젝트를 추진할 수 있다. AFF와 같은 지역 협회의 자금도 현재 4년간 6000만 달러(약 800억 원)에서 크게 늘어난다. 인판티노 회장은 "기회는 인프라, 아카데미, 대회, 희망과 꿈을 뜻한다"며 AFF가 이를 탁월하게 해내고 있다고 평가했다.

최근 이 지역에서는 FIFA 주최 대회가 잇따라 열렸다. 올해 9~10월 인도네시아에서 처음 열린 FIFA 아세안컵과 홍콩에서 열린 첫 FIFA 아세안 챌린지컵에는 AFF 회원 11곳이 참가했다. 자카르타 겔로라 붕 카르노 경기장에서 열린 아세안컵 결승에는 FIFA 집계 7만 명 넘는 관중이 모일 정도로 흥행했다. 결승은 2-2 무승부 끝에 승부차기 4-2로 인도네시아가 승리했다.

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또 AFF 12개 회원 전체는 지난달 아제르바이잔에서 열린 첫 FIFA U-15 월드컵&페스티벌에도 참가했고, 브루나이·캄보디아·라오스·싱가포르·동티모르는 처음으로 세계 무대를 경험했다. 인판티노 회장은 “FIFA 회원의 90%가 왔고 모든 참가 팀이 최소 한 골을 넣었다”며 FIFA U-15 월드컵&페스티벌을 매년 남녀부로 열고 싶다고 말했다.

거버넌스 문제도 언급했다. 인판티노 회장은 10월 중순 FIFA 이사회 승인으로 만든 워킹 그룹의 거버넌스 체계 검토에 AFF 회원의 참여를 독려했다. 그는 "모두가 참여하고 기여할 수 있다. 워킹 그룹은 여러분의 경험과 바꾸고 싶은 점을 물을 것"이라고 말했다.

인판티노 회장과 필리핀축구연맹 회장이 참석한 리살 기념경기장 재개발 양해각서 서명식도 열렸다. 1934년 문을 연 이 경기장은 필리핀 남녀 대표팀의 메인 스타디움으로, FIFA와 필리핀축구연맹, 필리핀스포츠위원회, 마닐라시 등이 합작해 1500만 달러(약 200억 원) 규모로 개보수한다. 지붕을 얹는 형태로 2028년 완공 시 2만 5000석 규모의 최신 경기장이 된다. 인판티노 회장은 "경기장을 짓는 것은 단순히 대표팀이 뛸 장소를 짓는 일이 아니라, 나라 전체에 미소와 행복, 희망을 주는 일"이라고 말했다.