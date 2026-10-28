'ACLE 2전 전패' 포항 박태하 감독·니시야 켄토, 가시마전 필승 다짐…"철저히 분석하고 준비했다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 박태하(59) 감독과 니시야 켄토(26·이상 포항스틸러스)가 필승을 다짐했다.

포항은 28일 오후 7시(한국시간) 일본 가시마의 메루카리 스타디움에서 가시마 앤틀러스와 2026/27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 3차전 원정 경기를 치른다.

앞서 포항은 베이징 궈안과 1차전(1-3 패), 조호르 다룰 탁짐과 2차전(0-2 패)에서 모두 패하며 16개 팀 가운데 14위(2패·승점 0)로 처져 있다. 가시마전 승리로 분위기 반전과 함께 16강 진출의 희망을 이어가겠다는 각오다.

경기 전날 기자회견에 참석한 박태하 감독은 "가시마는 공수 양면에서 조직력이 뛰어난 팀"이라며 "원정 경기인 만큼 쉽지 않겠지만 좋은 결과를 가져올 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "구체적인 전략을 지금 말씀드리기는 어렵지만 철저히 분석하며 경기를 준비했다. 경기를 보시면 어떤 준비를 했는지 확인할 수 있을 것"이라고 전했다.

다음 경기 KAN AFC 챔피언스리그 06:00 POH

기자회견에 동석한 니시야 켄토는 "상당히 터프한 승부가 될 것으로 예상한다. 다만 저희에게도 충분히 기회가 있는 만큼 반드시 승리할 수 있도록 하겠다"며 "J리그의 경기 템포는 확실히 빠르지만 오히려 K리그 특유의 간결한 플레이가 무기로 작용할 수 있다. 충분히 좋은 결과를 만들어 낼 수 있다고 생각한다"고 운을 뗐다.

니시야 켄토는 사간 도스 시절 해당 경기장에서 J1리그 데뷔전을 치른 기억이 있다. 그는 "가시마 홈구장은 J리그에서도 세 손가락 안에 꼽힐 정도"라며 "하지만 분위기에 휩쓸리지 않고 당시 경험을 바탕으로 용기 있게 경기에 임한다면 팀에 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 생각한다"고 힘주어 말했다.