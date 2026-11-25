[골닷컴] 이현민 기자 = ‘아직 포기는 이르다.’

위기의 포항 스틸러스가 아시아 무대에서 무승 탈출에 나선다.

포항은 24일 오후 7시 일본 교토 스타디움에서 교토 상가와 2026/27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 5차전을 치른다.

경기 하루 전 공식 기자회견에 참석한 김성재 감독대행은 “주말 경기(21일 FC안양과 1-1 무)를 치르고 일본으로 넘어온 상황이라 오늘 훈련은 회복에 중점을 두려고 한다. 상대적으로 교토의 최근 경기 결과가 좋지만, 우리도 이길 수 있는 상황을 더 많이 만들어야 한다. 다소 힘들어도 최선을 다해 꼭 승점 3점 그리고 승리를 가져갈 수 있도록 하겠다”고 출사표를 던졌다.

포항은 박태하 감독이 지난달 30일 지휘봉을 내려놓은 뒤 김성재 감독대행 체제로 전환됐으나 아직 승전고를 울리지 못했다. 공식 경기에서 두 달 넘도록 승리가 없다. 9월 20일 FC서울전 2-1 승리 후 최근 K리그1와 ACLE에서 9경기 무승(6무 3패) 늪에 빠져 있다. 특히 ACLE에서 1무 3패 승점 1점으로 16팀 중에 15위에 머물러 있다. 토너먼트 진출 마지노선인 8위는 승점 7점으로 지금부터 반등이 필요하다.

김성재 감독대행은 “시간적 여유가 없는 건 변명이 될 수 있지만, 그래도 가장 중요한 건 회복이다. 최근 무승부가 많았어도 꾸준히 득점이 나오고 있다. 경기 막판 실점으로 승리를 가져오지 못한 부분에 대해서는 선수들과 함께 고민하고 많은 이야기를 나눴다. 결국, 추가 득점을 하거나 끝까지 버텨내는 힘을 갖추는 등 몇 가지 방법이 있다고 생각한다. 이러한 부분들을 잘 숙지하고 준비해 내일 좋은 결과를 내겠다”고 다짐했다.

이어 계속된 무승에 관해 “팀이 어려운 상황이라는 걸 모두가 안다. 어찌 됐든 시간은 흐르고 경기는 계속되며, 우리에게 주어진 역할이 있다. 팬들을 위해서라도 주어진 환경에서 최선을 다하는 것이 우리의 의무다. 이러한 상황 자체가 문제라고 생각하지 않는다. 어려운 상황에서도 이겨내기 위해 선수들과 함께 노력하고 있고, 그 과정에서 팀이 점차 발전하고 있다. 매 경기 득점이 나오면서 선수들도 해내고자 하는 의지가 커지고 있다. 지금 우리에게는 무엇보다 승리가 절실하다”며 각오를 다졌다.

포항은 최근 ACLE에서 일본 팀인 가시마 앤틀러스(0-3 패)와 감바 오사카(3-3 무)를 연달아 상대했다. 감바와 리그 스테이지 4차전에서 후반 44분 조상혁의 패스를 김광원이 득점으로 연결해 극적인 무승부를 챙겼다.

앞선 두 팀과 교토의 전력 비교에 관한 질문에 김성재 감독대행은 “당시(감바전) 운이 좋았다. 물론 철저하게 준비했지만, 운도 따라줬다. J리그 팀들은 어느 팀 하나 쉽지 않다. 어려운 경기가 될 거라 생각한다. 철저한 준비와 승리를 향한 의지가 필요하다”면서, “전반적으로 J리그 팀들의 선수 기량과 경기력이 상향 평준화되고 있다는 것은 누구나 아는 사실이다. 다만 팀마다 확실한 특징이 있다. 앞서 상대했던 팀들은 세밀한 플레이가 돋보였다면, 교토는 다소 단순한 플레이를 통해 경기를 풀어가는 팀이라 생각한다. 특히 외국인 공격수들이 다른 팀보다 좋은 평가를 받고 있는 것 같다”며 경계했다.

김성재 감독대행과 동석한 공격수 조상혁은 “감바전에서 우리가 리드를 가져오지 못했으나 끝까지 따라가려는 힘을 보여줬다는 점에서 가장 우리다운 축구를 했다고 느꼈다. J리그에도 강점이 있지만, K리그에도 우리만의 강점이 있는 만큼 이를 최대한 살려 경기에서 최선을 다하겠다”면서, “최근 일본 축구 수준이 높아지고 있는데, 우리도 이에 맞춰 더욱 최선을 다해 준비해야 한다고 생각한다. 결과는 아직 정해지지 않았기 때문에 우리가 준비한 것에 최선을 다하는 게 선수로서 나의 역할이다. 상황이 안 좋지만, 결국 스포츠는 결과를 만들어내야 한다. 결과를 가져오기 위해 그에 맞는 과정이 필요하다. 감독대행께서 선수들의 단점보다 장점을 최대한 살려주시면서 좋은 분위기를 만들어주신다. 덕분에 선수들도 자신감을 갖고 조금씩 발전하고 있다고 생각한다”고 믿음 속에 반전을 약속했다.