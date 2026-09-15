‘A조 1위’ 한국, AFC U-20 아시안컵 본선 진출 확정

한국이 조 1위로 통과하면서 내년 중국에서 개최하는 아시아축구연맹(AFC) 20세 이하(U-20) 아시안컵 본선 진출권을 따냈다.

김정수 감독이 이끄는 한국은 6일(한국시간) 키르기스스탄 비슈케크의 돌렌 오무르자코프 스타디움에서 열린 대회 예선 A조 최종전에서 키르기스스탄과 0대 0으로 비겼다. 전반 막판 권준성(부산 아이파크)이 경고 누적으로 퇴장당하는 어려움 속에서도 승점 1을 추가했다.

한국은 승점 4(1승1무)로 A조 1위를 차지해 대회 본선 직행에 성공했다. 당초 A조는 필리핀까지 4개국이었으나 필리핀이 기권하면서 3개국이 두 경기씩만 치렀다. 한국에 이어 레바논이 승점 3(1승1패)으로 2위, 키르기스스탄은 승점 1(1무1패)로 3위다.

이번 예선은 30개국이 8개 조로 나뉘어 경쟁한다. 각 조 1위 8개국과 조 2위 중 상위 7개국, 그리고 개최국 중국까지 총 16개국이 본선에 참가한다. 본선에서 상위 4개국은 내년 우즈베키스탄·아제르바이잔이 공동 개최하는 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵 출전권을 획득한다.