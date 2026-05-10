"90분 내내 응원해 줘야" 리버풀 MF, 쏟아진 홈 팬 야유에 오히려 적반하장…"앞으로 이런 반응 나오지 않길"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 라이언 흐라벤베르흐(23)가 리버풀 팬들의 야유에 이해할 수 없다는 반응을 보였다.

리버풀은 지난 9일(한국시간) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 첼시와 2025/26 프리미어리그(PL) 36라운드 홈 경기에서 1-1 무승부를 거뒀다. 이날 무승부로 리버풀은 4위(17승 8무 11패·승점 59)에 머물렀고, 5위 애스턴 빌라(35경기 17승 7무 11패·승점 55)와 승점 차를 1로 벌렸다.

전반 6분 흐라벤베르흐의 선제골로 앞서 나간 리버풀은 전반 35분 엔소 페르난데스에게 동점골을 내줬고, 이후 추가골을 노리며 첼시 골문을 두드렸으나 끝내 결실을 맺지 못했다.

냉정히 말해 졸전이었다. 리버풀은 6연패 수렁에 빠진 첼시를 안방으로 불러들이고도 기대에 미치지 못하는 경기력을 보였고, 동점골을 허용한 전후로는 주도권까지 내주며 급격히 흔들렸다.

결국 홈 팬들의 야유를 피하지 못했다. 리버풀 홈 팬들은 후반 22분 리오 은구모하가 교체되자 아르네 슬롯 감독의 판단을 이해할 수 없다는 듯 야유를 보냈고, 후반 막바지 조금씩 경기장을 떠나기 시작하더니 종료 휘슬이 울리자 또 한 번 불만 섞인 반응을 보였다.

다만 흐라벤베르흐는 쏟아진 야유에 사과의 뜻을 전하기보다는 아쉬움을 드러냈다. 흐라벤베르흐는 경기 후 영국 매체 'TNT 스포츠'와 인터뷰를 통해 "솔직히 말해 우리는 팬들의 응원이 필요하다. 승리하지 못한 것은 사실이나 이런 반응이 나올 정도는 아니었다고 생각한다"고 운을 뗐다.

그러면서 "팬들은 90분 내내 우리를 응원해 줘야 한다. 특히 야유 대신 응원을 받았던 후반에는 첼시를 더 강하게 압박할 수 있었다. 앞으로 남은 경기에서는 야유가 나오지 않길 바란다"고 덧붙였다.