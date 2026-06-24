'9 vs 2 이게 바로 실력차‘ 홍명보호, 남아공과 통합 베스트11에서 두 자리 빼고 독식

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 남아공과 현격한 전력 우위를 나타냈다.





24일(이하 한국시간) 축구 콘텐츠 채널 매드풋볼이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 3차전을 앞둔 한국과 남아공의 통합 베스트11을 공개했다. 11명 중 한국 선수가 무려 9명, 남아공 선수는 단 2명에 그쳤다. 두 팀의 3차전이 시작되기도 전에 전력 격차가 선명하게 드러난 셈이다.





이번 베스트11은 3-4-3 포메이션을 기반으로 구성됐다. 골키퍼는 김승규(FC 도쿄)가 선정됐다. 수비라인에는 이기혁(강원FC), 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(미트윌란)이 자리를 채웠다. 미드필드에는 백승호(버밍엄 시티), 황인범(페예노르트), 이강인(PSG)이 선정됐고, 여기에 남아공의 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)가 유일하게 중원에 이름을 올렸다. 공격진에서는 손흥민(LAFC), 조규성(미트윌란)이 한국 선수로 포함됐고, 남아공에서는 오스윈 아폴리스(올랜도 파이리츠)가 왼쪽 공격수로 선정됐다.





남아공에서 선정된 두 선수는 뚜렷한 존재감을 보여준 인물들이다. 아폴리스는 이번 대회 남아공의 가장 위험한 공격 자원으로, 왼쪽 측면에서 폭발적인 스피드와 돌파력으로 상대 수비를 위협해왔다. 체코전에서도 활발한 움직임으로 공격을 이끌었다. 모코에나는 남아공 중원의 핵심으로 강한 압박과 볼 회수 능력이 돋보이는 선수다. 체코전에서 극적인 동점 페널티킥을 성공시켜 남아공의 이번 대회 유일한 승점을 이끌어낸 장본인이기도 하다. 다만 모코에나는 1, 2차전 경고 누적으로 한국전에 출전할 수 없다.





나머지 9자리는 한국 선수들이 독식했다. 이는 이번 3차전의 전력 구도를 그대로 반영한다. 골키퍼 김승규는 체코전에서 3세이브를 기록하며 무실점을 지켰고, 멕시코전에서도 이기혁과의 충돌 실수로 결승골을 내줬지만 탁월한 반사신경을 보여줬다. 수비라인의 핵심 김민재는 이번 대회 2경기 모두 안정적인 수비를 펼쳤고, 이한범은 오른쪽 측면에서 탄탄한 모습으로 특히 멕시코전 퀴네뇨스를 잘 방어했다.





미드필드는 이번 대회 한국의 가장 큰 강점이었다. 황인범은 체코전 동점골 포함 1골 1도움으로 매치 오브 더 매치에 선정됐고, 이강인은 37개 패스를 100% 성공시키는 경이적인 기록으로 체코전 공격의 핵심 역할을 했다. 백승호는 황인범과 짝을 이뤄 특유의 탈압박 능력과 수비력을 바탕으로 중원의 언성 히어로가 되었다.





공격진의 손흥민은 2경기 연속 조기 교체로 논란이 됐지만 그라운드에 있는 것만으로 상대 수비를 위축시키는 존재감을 인정받았다. 조규성은 멕시코전 후반 헤더 슈팅으로 강렬한 인상을 남겼다.





양 팀의 물러설 수 없는 한판은 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린다. 한국은 1승 1패 승점 3점으로 조 2위를 유지 중이며, 무승부만 거둬도 32강 진출이 확정되는 유리한 고지에 있다. 남아공은 1무 1패 승점 1점으로 반드시 승리해야 생존 가능성이 열리는 절박한 상황이다. 베스트11 수치가 말해주듯 한국이 전력상 우세가 예상된다. FIFA 랭킹도 25위 한국이 60위 남아공에 크게 앞선다.