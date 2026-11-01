'88년생 최연소 사령탑' 이승희 감독의 시흥, K3리그 조기 우승 확정…2년 만의 정상 탈환

[골닷컴] 배웅기 기자 = 'K3리그 최연소 사령탑' 이승희(38) 감독이 이끄는 시흥시민축구단이 두 시즌 만에 K3리그 정상을 탈환했다.

시흥은 지난달 31일 당진종합운동장에서 열린 당진시민축구단과 2026 K3리그 25라운드 원정 경기에서 득점 없이 비겼다.

이로써 승점 56(17승 5무 3패)을 쌓은 시흥은 최종전(26라운드) 결과와 관계없이 우승을 확정했다. 2024시즌 이후 두 시즌 만의 우승으로, 김해FC2008(2020·2025)에 이어 두 번째로 통산 2회 우승을 달성했다.

시흥은 올 시즌 초부터 독주 체제를 굳혔다. 3월 여주FC전 2-1 승리를 시작으로 8연승을 달렸고, 7월 무더위 속 체력 저하와 부상으로 연패 수렁에 빠지며 흔들리기도 했지만 끝까지 선두를 내주지 않았다.

올 초 정식으로 시흥 지휘봉을 잡은 이승희 감독은 부임 첫 시즌 우승이라는 대업을 달성했다. 그는 "선수단이 스트레스도 많이 받고 힘들었을 텐데 잘 이겨내 줘 고맙다는 말을 전하고 싶다"고 소감을 전했다.

14개 팀이 참가한 이번 시즌 K3리그는 홈 앤드 어웨이 방식으로 팀당 26경기를 치러 순위를 가린다. 최종전은 오는 7일 오후 2시 일제히 열리며 시흥은 목포국제축구센터에서 FC목포와 원정 경기를 치른 뒤 우승 세리머니를 진행한다.

한편 K4리그에서는 진주시민축구단이 창단 후 첫 우승을 조기 확정했다. 진주는 8일 진주종합운동장에서 함안군민축구단과 24라운드 홈 경기를 마친 뒤 우승 트로피를 들어 올린다.