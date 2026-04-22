'7G 무득점' 손흥민 어쩌면 좋나…MLS '오피셜' 공식 발표, 파워 랭킹 1→4위 대폭락! "여러 대회 병행이 팀에 부담돼"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 올 시즌 초 좋던 흐름은 어디로 간 것일까. 로스앤젤레스(LA) FC가 연패 수렁에 빠지며 시험대에 올랐다.

메이저리그사커(MLS)는 22일(이하 한국시간) 8라운드 기준 파워 랭킹을 공개했다. 밴쿠버 화이트캡스가 1위, 산호세 어스퀘이크스가 2위, 내슈빌 SC가 3위에 자리한 가운데 손흥민(33)의 LAFC는 세 계단 추락한 4위에 이름을 올렸다.

LAFC는 지난 20일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 산호세와 2026 MLS 서부 콘퍼런스 8라운드 홈 경기에서 1-4로 완패하며 3위(5승 1무 2패·승점 16)에 위치했다. 직전 포틀랜드 팀버스전(1-2 패) 이후 2연패다.

이번 시즌 초 파죽의 6경기 무패 행진(5승 1무)을 내달리며 선두를 공고히 한 LAFC는 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵을 본격적으로 병행한 이래 다소 흔들리는 모습을 보이고 있다.

실제로 포틀랜드전에서는 대거 로테이션을 가동한 것이 패인으로 작용했고, 산호세전에서는 주중 멕시코 고지대 원정의 여파가 가시지 않은 것인지 후반에만 4골을 실점하며 무너졌다.

MLS는 "LAFC는 2026 챔피언스컵 8강에서 크루스 아술에 승리했지만 주말 BMO 스타디움에서는 산호세에 1-4로 대패하며 다른 난관을 맞았다"며 "여러 대회에 참가하는 일정이 LAFC에 부담으로 작용하고 있는 것은 아닌지 의문을 품는 것도 무리는 아니"라고 설명했다.

손흥민 역시 개막 후 7경기 연속 무득점을 이어가며 예년에 비해 아쉬운 경기력을 보이고 있다. 올겨울 종아리 부상으로 온전히 프리시즌을 소화하지 못한 손흥민은 마크 도스 산토스 감독이 LAFC 지휘봉을 잡은 뒤 전술적으로 변화가 생기며 득점을 노리는 골잡이보다 도우미 역할에 치중하고 있다. 손흥민은 올 시즌 13경기에 나서 2골 12도움을 올렸는데, MLS에서는 7도움으로 해당 부문 1위에 자리하고 있다.

팀으로나 개인적으로 어깨에 무거운 짐을 짊어지고 있는 손흥민은 23일 오전 11시 30분 BMO 스타디움에서 치러지는 콜로라도 래피즈와 2026 MLS 9라운드 홈 경기에서 이번 시즌 첫 리그 득점 사냥에 나선다.