'71년 묵은 한국 축구 염원' 아시안컵 개최 도전하는 정몽규 회장 "일본과 공동 개최는 옵션 중 하나일 뿐"

[골닷컴, 종로구] 김형중 기자 = 71년 만의 아시안컵 개최에 도전하는 대한축구협회의 정몽규 회장이 단독 개최를 최우선 순위로 놓았다.





정몽규 회장은 11일 서울 종로구에 위치한 포니정재단빌딩에서 진행된 취임 1주년 기자간담회에서 "일본과 공동 개최는 여러 가지 옵션 중 하나다. 가장 좋은 건 단독 개최"라고 말했다. 이어 "(2031년과 2035년 대회 유치 신청을 했는데) 아무래도 빠를수록 좋다고 생각한다"라며 2031년 대회 개최에 무게를 두고 있음을 시사했다.





지난 2월 협회는 2031년과 2035년에 열리는 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 유치 신청을 했다. 1960년에 열린 제2회 대회를 개최한 뒤 지금까지 한 번도 개최하지 못한 한국은 71년 만에 아시아에서 가장 큰 메이저 대회 유치에 도전한다. 한국은 2023년 대회 때도 도전했지만 카타르에 밀려 실패한 바 있다.





지난해 대한축구협회와 일본축구협회는 아시안컵 공동 개최에 대해 논의한 것으로 알려졌다. 2002 월드컵도 공동 개최한 바 있는 한일 양국은 아시안컵도 함께 유치하며 시너지를 낼 수 있다. 그러나 정몽규 회장이 공동 개최보단 단독 개최를 우선시 한다고 선을 그은 것이다.





그는 "우리가 2031년에 개최하게 되면 일본과 공동 개최 구도는 될 수 없다. 일본은 2035년 대회만 신청을 했다"라며 "여러 가지 옵션을 두고 추진하고 있다. 정부 기관 및 유관 기관과 긴밀히 얘기하고 있다. 개최지 선정에 있어서 경기장의 상업적 권리 관련해서도 정부 기관과 긴밀하게 상의해야 할 부분이 많기 때문에 여러 가지 이야기를 나누고 있다"라고 전했다.





최근 아시아 축구 판도를 볼 때 막대한 오일머니를 등에 업은 중동세가 강하다. 2023년 대회 개최지 선정에서 한국이 카타르에 밀린 이유도 자금력이라는 시각이 우세하다. 그만큼 아시안컵 개최에 대한 당위성이 중요한 상황이다. 정몽규 회장은 "유치에 대한 당위성은 많다. 3개 대회 연속 중동에서 열렸다. 우리는 두 번 연속 우승한 국가지만 70년 가까이 한 번도 개최하지 못했다"라며 "아시안컵은 올림픽처럼 도시 개최가 아닌 국가 차원의 개최인 만큼 전국의 2002 월드컵 경기장의 시설 등도 업그레이드 해야 한다고 생각한다"라고 말했다.





한편, 우리와 함께 호주와 쿠웨이트도 2031년과 2035년 두 대회 모두 유치 신청을 했다. 인도네시아와 인도, 중앙아시아 3국(우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄)은 2031년 대회를 신청했고, 일본은 2035년 대회에 도전한다.





한국을 비롯해 유치 신청서를 낸 국가들은 올해 8월 말까지 개최 준비에 대한 설명이 담긴 유치 책자(Bid Book)을 AFC에 제출해야 한다. 이어 하반기에는 AFC 아시안컵 실사단이 각 국가에 방문해 실사를 진행한다. 개최지 최종 선정은 2027년 상반기에 열리는 AFC 총회에서 47개 회원국의 투표로 결정된다.