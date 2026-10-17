'62분 OUT' 이강인, 양 팀 최다 기회 창출에도 '평점 5' 아쉬운 평가…"영감 넘치는 날은 아니었다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 좋은 활약에도 박한 평가를 피하지 못했다.

아틀레티코는 지난 17일(한국시간) 스페인 바르셀로나의 RCDE 스타디움에서 열린 RCD 에스파뇰과 2026/27 라리가 9라운드 원정 경기에서 알렉스 바에나의 결승골에 힘입어 1-0으로 승리했다.

이로써 5연승을 달린 아틀레티코는 7승 1무 1패(승점 22)로 2위를 지키며 1위 바르셀로나(9승·승점 27)와 승점 차를 유지했다.

이날 공격형 미드필더로 선발 출전한 이강인은 후반 17분 바에나와 교체되기 전까지 62분을 소화했다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 패스 성공률 93%(41/44), 볼 터치 59회, 공격 지역 패스 5회, 기회 창출 3회, 슈팅 2회(유효 슈팅 1회), 크로스 성공 2회, 볼 회수 2회, 지상 경합 성공 2회 등을 기록하며 평점 7.5를 받았다. 특히 3회의 기회 창출은 양 팀 통틀어 최다 수치였다.

비록 공격 포인트를 올리지는 못했지만 이강인은 여러 차례 번뜩이는 모습을 보이며 공격의 활로를 열었다. 전반 2분 박스 안 왼발 슈팅으로 포문을 연 그는 전반 29분에는 문전으로 쇄도하는 줄리아노 시메오네를 향해 절묘한 스루 패스를 전하며 감탄을 자아냈다. 아쉽게도 시메오네의 볼 터치가 다소 길어 슈팅으로 연결되지는 않았다.

이어 후반 16분 훌리안 알바레스가 왼쪽 측면에서 내준 볼을 감각적인 백힐 패스로 마르코스 요렌테에게 흘려 주며 기회를 만들어 냈다. 이후 요렌테의 아크 정면 오른발 중거리 슈팅은 크로스바를 강타하며 아쉬움을 남겼다. 직후 이강인은 바에나와 교체돼 벤치로 물러났다.

공격 포인트를 기록하지 못했을 뿐 이강인이 좋은 경기력을 보였다는 점에는 의심의 여지가 없다. 그러나 대신 투입된 바에나가 결승골을 터뜨리며 두 선수의 평가는 극명하게 갈렸다. 스페인 매체 '마르카'는 이강인에게 평점 5를 부여하며 "아틀레티코의 첫 기회를 만들어 내기까지 2분도 채 걸리지 않았다. 몸 상태는 좋아 보였지만 가장 영감이 넘치는 날은 아니었다"고 설명했다. 바에나에게는 평점 8을 매겼다.