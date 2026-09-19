5600억 투자하고 '0승→19위'…결국 울분 토한 토트넘 데 제르비 감독 "매우 실망스럽고 슬프다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 천문학적인 금액을 쏟아부었지만, 여전히 승리는 멀기만 하다.

토트넘 홋스퍼는 19일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 애스턴 빌라와 2026/27 프리미어리그(PL) 5라운드 홈 경기에서 2-3으로 패했다.

이날 패배로 토트넘은 개막 후 5경기 연속 무승(2무 3패)을 기록하며 19위(승점 2)로 내려앉았다. 반면 빌라는 토트넘을 제물 삼아 PL 첫 승을 신고하며 15위(1승 1무 3패·승점 4)로 도약했다.

토트넘은 올여름 이적료로만 3억 파운드(약 5천 582억 원) 이상을 투자하며 대대적인 선수단 개편에 착수했다. PL 수위급 자원으로 평가받던 앤디 로버트슨, 얀 폴 반 헤케, 마르틴 두브라프카, 마테우스 페르난데스, 산드로 토날리, 사비우, 오마르 마르무시, 미하일로 무드리크 등을 차례로 영입하며 주목받았다.

그러나 '위닝 멘탈리티' 이식은 여전히 요원해 보인다. 특히 토트넘은 빌라의 선 굵은 축구에 고전을 면치 못했다. 전반 추가시간 박스 안으로 투입된 롱 볼을 확실히 처리하지 못하면서 요한 만잠비에게 선제골을 허용했고, 후반 22분 니콜라 잭슨에게 추가 실점을 내준 상황에서도 스즈키 자이온의 골킥 한 방에 무너지는 모습을 보였다.

스코어는 2-3이었지만, 토트넘은 후반 41분 코너 갤러거의 만회골이 터지기 전까지 0-3으로 끌려가며 졸전을 펼쳤다. 대부분 홈 팬이 경기가 종료되기도 전에 경기장을 떠날 정도였다.

영국 매체 '풋볼 런던'의 같은 날 보도에 따르면 로베르토 데 제르비(47) 토트넘 감독은 경기 후 기자회견에서 "전반은 우리가 지배했고, 더 많은 득점 기회가 있었다. 내가 궁금한 점은 왜 열 명이 된 상황에서 1분 만에 실점을 허용했는가다. 우리는 더 잘 버틸 수 있었고, 더 많이 소통할 수 있었으며, 더 콤팩트하게 수비할 수 있었다"고 돌아봤다.

데 제르비는 "일부 선수의 체력이 떨어졌는지는 모르겠지만, 우리는 골킥으로 시작된 전개에서 내줘서는 안 될 실점을 했다. 빌라는 지난 시즌보다 롱 볼을 86% 더 많이 사용하고 있다. 우리는 여러 차례 미팅을 하며 이에 대해 이야기했다"며 "이런 점은 분명 문제이고 내 책임이다. 책임을 회피한 채 떠나고 싶지 않다"고 말했다.

그러면서 "경기력에 매우 실망했고, 매우 슬펐으며, 매우 좌절했다. 이런 방식으로 패해서는 안 된다. 특히 두 번째 실점은 허용해서는 안 됐다. 우리가 전반에 지고 있다는 이유만으로 균형을 잃어서도 안 된다"고 강조했다.