‘54경기 4골 8도움’ 페예노르트 떠나는 황인범, 뜨거운 작별인사 “클럽과 도시를 사랑했다”

[골닷컴] 김형중 기자 = “이 클럽과 도시를 사랑했습니다”





황인범(30)이 네덜란드 페예노르트를 떠나 포르투갈 명문 FC포르투로 이적했다. 그는 페예노르트 팬들에게 감사 인사를 전했다.





포르투 구단은 21일(한국시간) 공식 채널을 통해 황인범 영입 소식을 발표했다. 네덜란드 페예노르트에서 뛰던 황인범은 2026/27시즌부터 무대를 옮겨 포르투갈 리그에서 활약하게 되었다. 이적료는 450만 유로(약 76억 원)으로 알려졌고 계약기간은 2029년 6월 말까지다. 1년 연장옵션도 있다.





군 복무를 하던 아산무궁화를 제외하면 자신의 8번째 클럽이다. 2018년 K리그 대전시티즌에서 프로에 데뷔한 황인범은 미국 메이저리그사커(MLS)의 벤쿠버 화이트캡스를 거쳐 러시아 루빈 카잔으로 옮기며 유럽 무대에 입성했다. 2022년 러시아 전쟁으로 인해 약 4개월 간 K리그1 FC서울에 몸담기도 했던 황인범은 그리스 올림피아코스와 세르비아 츠르베나 즈베즈다에서도 활약했다. 이어 페예노르트를 거쳐 포르투갈 명문 포르투에 둥지를 틀었다.





포르투는 포르투갈 프리메이라 리가에서 총 31번 우승은 전통의 강호다. 지난 시즌에도 우승을 차지하며 새 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 무대를 밟는다. 챔피언스리그에서는 1986/87 시즌과 2003/04 시즌에 우승컵을 들어올리며 유럽을 제패하기도 했다. 유로파리그 우승도 2회 있다.





중원 보강을 원하던 포르투의 레이더망에 2026 북중미 월드컵에서 맹활약한 황인범이 포착되었다. 황인범은 월드컵 조별리그 1차전 체코전에서 1골 1도움을 기록하며 대한민국의 첫 승을 이끌었다. 이탈리아 출신 37세의 프란세스코 파리올리 감독이 전력 보강 차원에서 황인범을 점찍었고, 중원에서 가브리 베이가(24)와 빅토르 프로홀트(20) 등과 호흡을 맞출 전망이다.





페예노르트에서의 두 시즌은 성공적이었다. 2024년 9월 여름 이적시장 막판 페예노르트 유니폼으로 갈아입은 황인범은 곧바로 주전 미드필더로 낙점 받으며 경기에 투입됐다. 부상과 경고누적 징계를 제외하면 대부분 경기에 나서 팀을 도왔다. 두 시즌 간 에레디비지에 38경기에서 4골 5도움을 기록했고, 챔피언스리그와 유로파리그에서도 활약했다. 페예노르트 유니폼을 입고 총 54경기에 뛰며 4골 8도움을 올렸다. 공격포인트 외에도 특유의 창의적인 플레이와 성실함으로 팬들의 사랑을 받았다.





페예노르트를 떠나는 황인범은 네덜란드 팬들에게 뜨거운 작별인사를 건넸다. 그는 구단과 진행한 마지막 인터뷰에서 “처음 여기에 와서 팬들이 제 응원가를 불러 주실 때 정말 감동받았다. 영광이었다”라고 말했다.





이어 “페예노르트는 제가 뛰어본 클럽 중 가장 큰 클럽이다. 정말 환상적이었다. 클럽을 사랑하고 이 도시를 사랑했다. 이곳에서의 매 순간을 정말 즐겼다”라고 전했다.





마지막으로 “저를 자랑스럽게 해주시고, 클럽과 가족의 일원이라는 것을 알게 해주신 팬들께 영원히 감사함을 느낄 것”이라며 지난 2년 간 많은 지지와 성원을 보내준 페예노르트 팬들에게 감사한 마음을 전했다.