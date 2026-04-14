‘50일 15kg 감량→화려한 복귀’ 말컹 앞세운 울산 HD, 서울전 안방불패 이어간다

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 FC서울을 안방으로 불러들여 호랑이굴 불패 신화를 이어간다.

울산은 15일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 서울과 하나은행 K리그1 2026 2라운드를 치른다.

이 경기는 서울의 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 토너먼트로 순연된 일정으로 주중에 열리게 됐다.

6경기를 소화한 울산은 4승 1무 1패 승점 13점 2위로 선두인 서울(5승 1무 승점16)에 승점 3점 뒤져 있다. 승점 3점 이상의 의미 있는 경기로, 이번에 승점 3점을 손에 넣어야 후순위들의 추격을 뿌리치고 서울과 2강 구도를 형성할 수 있다.

울산은 서울을 상대로 지난 시즌 1무 2패로 열세였지만, 지금까지 183번 맞붙어 70승 60무 53패를 기록, K리그1에서는 58승 53무 45패로 우위를 점하고 있다.

특히 홈에서 강했다. 울산은 서울과 홈 역대 전적에서 40승 20무 23패(K리그1 35승 18무 20패, 리그컵 5승 2무 3패)로 앞선다. 2017년 4월 16일 1-1 무승부 이후 지난 시즌까지 13경기 무패(9승 4무)를 질주하고 있다. 가장 최근 홈에서 서울에 패한 경기는 2016년 4월 24일 1-2가 마지막이다.

이런 울산의 안방불패와 연이 있는 선수가 있다. 바로 울산 유스 출신으로 현재 부주장인 중앙 수비수 정승현이다.

정승현은 이번 시즌 리그 6경기에 출전해 1골을 기록, 주장인 김영권이 부재중인 가운데 안정적으로 수비 리딩을 하고 있다. 정승현은 10년 전인 2016년 4월 24일 홈에서 열린 서울과 일전에서 후반 13분 김치곤 대신 교체 투입돼 그라운드를 밟았다. 당시 1-2로 쓰라린 패배를 맛봤지만, 2017년 4월 16일 선발로 나서 풀타임 활약하며 1-1 무승부에 기여, 울산의 서울전 홈 무패 행진의 초석을 다졌다.

또 하나 눈여겨볼 대목은 울산 최후방의 스승 김용대 골키퍼 코치다. 김용대 코치는 2016시즌부터 2018시즌까지 울산에서 활약하다가 은퇴를 했다. 지난 시즌 골키퍼 코치로 울산에 돌아와 현재 조현우, 문정인, 최주호, 류성민을 지도하고 있다. 2017년 4월 16일 서울과 1-1 무승부 당시 김용대 골키퍼가 울산 골문을 지켰다.

조현우가 선배 김용대의 바통(울산의 서울전 홈 무패)을 이어받는다. 조현우는 이번 시즌 리그 6경기에서 5실점, 클린시트 2회로 여전히 뒷문을 꽁꽁 걸어 잠그고 있다. 지난 11일 인천 유나이티드 원정(2-1 승)에서 상대 유효슈팅 6개 중에 5개를 막으며 울산의 승리를 뒷받침했다.

울산은 서울전을 앞두고 천군만마를 얻었다. 해결사 말컹(1경기 1골)이 화려한 복귀 신고를 했다. 지난 11일 인천 원정에서 후반 38분 야고를 대신해 교체 투입, 1-1로 팽팽한 긴장감이 돌던 후반 추가시간 이규성의 크로스를 문전에서 헤딩골로 연결해 승리를 이끌었다.

지난 2월 18일 상하이 포트전(0-0 무) 이후 공식 출전 기록이 없었던 말컹은 과거 K리그를 주름 잡았던 모습을 회복하고자 ‘50일 만에 15kg을 감량’하며, 의지를 불태웠다. 김현석 감독의 철저한 관리와 믿음 속에 체중 감량과 자신감 회복에 성공, 킬러 본능을 되찾으며 지난해 8월 16일 수원FC전 이후 239일 만에 득점포를 가동했다. 서울전에서 2경기 연속골에 도전한다.

말컹은 “조금이나마 능력을 보여드릴 순간(인천전)이 있어 행복했다. 믿음을 주신 감독님께 감사드린다. 앞으로 얼마의 출전 시간을 부여 받든지 팬들의 마음을 사로잡을 만한 모습을 보여드리겠다”라고 더 나은 활약을 약속했다.

말컹의 동반자이자 선의의 경쟁자인 야고(6경기 5골)도 인천전에서 이동경(6경기 1골 3도움)의 도움을 골로 연결했다. 이번 시즌 야고가 터지면 울산은 늘 승전고를 울렸다. 말컹, 야고, 이동경이 준비된 울산은 서울전에서도 그 공식을 이어갈 준비를 마쳤다.