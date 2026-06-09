'5년 전 심정지' 에릭센, 그라운드서 또 쓰러졌다…前 토트넘 동료 진심 어린 조언 "축구보다 더 중요한 게 있다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 안드로스 타운센드(칸차나부리 파워)가 과거 토트넘 홋스퍼에서 한솥밥을 먹은 크리스티안 에릭센(이상 34·VFL 볼프스부르크)을 향해 진심 어린 조언을 전했다.

본 매체(골닷컴) 영국 에디션은 8일(이하 한국시간) "타운센드가 경기 중 두 번째로 쓰러진 에릭센에게 현역 은퇴를 고려해야 한다고 조언했다"고 보도했다.

에릭센은 같은 날 덴마크 오덴세의 네이처 에너지 파크에서 열린 우크라이나 국가대표팀과 친선경기에 선발 출전했다가 후반 20분 돌연 가슴을 움켜쥐고 쓰러졌다. 응급처치 후 의식을 되찾은 에릭센은 스스로 구급차에 올라탔고, 경기는 그대로 종료됐다.

5년 전의 악몽이 재현될 뻔했다. 에릭센은 지난 2021년 6월 핀란드와 유럽축구연맹(UEFA) 유로 2020 조별리그 B조 1차전(0-1 패) 당시 경기 중 심정지로 그라운드에 쓰러진 바 있다. 다행히 심폐소생술(CPR)과 제세동 끝에 의식을 되찾았고, 이후 체내에 이식형 제세동기(ICD)를 삽입해 현역 생활을 이어가고 있다.

우크라이나전에서는 ICD가 정상적으로 작동하며 최악의 상황을 막았다. 에릭센 역시 이튿날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "몸 상태는 괜찮다. 회복을 이미 시작했다"고 밝혔다. 그러나 일각에서는 가족과 건강을 위해서라도 이제는 현역에서 은퇴해야 한다는 우려의 목소리가 나오고 있다.

실제로 과거 토트넘에서 에릭센과 3년간 함께 뛴 타운센드는 영국 매체 '토크스포츠'와 인터뷰에서 "외부인으로서는 에릭센에게 (현역 은퇴를) 권하고 싶다"며 "그에게는 돌봐야 할 사랑스러운 가족이 있다. 물론 에릭센의 마음을 알 수는 없다. 그는 지금 위치에 오르기까지 엄청난 노력을 했고, 목숨을 잃을 뻔한 일을 겪고도 세계 최고의 구단 중 하나인 맨체스터 유나이티드에서 뛰었다. 다만 지금은 축구보다 더 중요한 것을 생각해야 할 때"라고 말했다.