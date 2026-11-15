5년 만의 데뷔골이 브라질전 '극장골'…기적 쓴 日 30세 윙어의 한마디 "여기에 안주하지 않겠다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 5년 만에 일본 국가대표팀에 승선한 사카모토 타츠히로(30·코번트리 시티)가 기적을 썼다.

일본은 14일(이하 한국시간) 싱가포르 칼랑의 싱가포르 국립 경기장에서 열린 브라질과 '미즈호 블루 챌린지 - 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'에서 쿠보 타케후사(레알 소시에다드), 나카무라 케이토(올랭피크 리옹), 사카모토의 연속골에 힘입어 3-2로 이겼다.

앞서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 브라질에 1-2로 패한 일본은 5개월 만에 리벤지 매치에서 승리하며 설욕에 성공했다.

일본은 전반 15분과 19분 각각 쿠보와 나카무라의 득점으로 앞서 나갔지만, 전반 33분과 후반 30분 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)에게 멀티골을 내주며 동점을 허용했다.

이후 경기가 무승부로 끝나나 싶던 후반 추가시간 사카모토의 오른발이 번뜩였다. 그는 박스 안 혼전 상황에서 볼을 잡은 뒤 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 페드루 모리스쿠(코리치바)가 각을 좁히기 위해 나왔지만 역부족이었다.

이는 사카모토가 2021년 A매치 데뷔전을 치른 지 5년 만에 터뜨린 데뷔골이었다. 그는 2021년 6월 처음이자 마지막으로 발탁된 이후 좀처럼 대표팀과 연이 닿지 않았지만, 이번 A매치 2연전(브라질·파라과이)을 앞두고 5년 만에 명단에 이름을 올렸다. 지난 시즌 코번트리의 프리미어리그(PL) 승격을 이끈 데 이어 올 시즌에도 주전으로 활약하며 모리야스 하지메 일본 감독의 눈길을 다시 한번 사로잡았다.

일본 매체 '풋볼 채널'의 15일 보도에 따르면 사카모토는 경기 후 인터뷰를 통해 "기쁘다. 교체 투입될 때 경기 흐름을 바꾸라는 주문을 받았는데, 결정적인 기회를 확실히 매듭지을 수 있어 다행으로 생각한다"고 소감을 전했다.

이어 "일본에서 해외로 이적한 뒤 대표팀의 부름을 받지 못해 괴롭기도 했다. 서른 살이 된 해에 대표팀에 돌아와 골을 넣게 돼 정말 감격스럽다"면서도 "아직 수비적인 측면에서 보완해야 할 점이 많다. 여기에 안주하지 않고 다음 경기를 철저히 준비할 수 있도록 하겠다"고 힘주어 말했다.