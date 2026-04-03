5년째 지역 꿈나무와 함께…2026 화성FC 유소년 축구교실 개최

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 지역 유소년을 대상으로 '2026 화성FC 유소년 축구교실'을 개최했다.

유소년 축구교실은 화성 관내 어린이들에게 축구 체험 기회를 제공함과 더불어 축구 저변 확대와 지역사회 공헌을 목적으로 기획된 화성의 대표적인 사회 공헌 프로그램이다. 지난 2022년 첫 운영을 시작으로 올해 5년째를 맞이하며 화성 대표 유소년 프로그램으로 자리매김했다.

올해는 화성 관내 초등학생 63명이 참가하며 총 24회에 걸쳐 수업이 진행된다. 학년별로 반을 구성해 수준에 맞는 체계적인 훈련을 제공하는 것이 특징으로 눈높이에 맞춘 단계별 커리큘럼이 운영된다. 참가 어린이 전원에게는 화성 유니폼이 제공돼 구단을 향한 소속감과 자부심을 함께 키울 수 있도록 했다.

첫 수업은 1일 경기 화성 소재 다람산공원에서 진행됐다. 기초적인 터치와 움직임 훈련을 시작으로 드리블, 패스 등 기본기를 익히고 말미에는 미니 게임을 통해 배운 내용을 직접 적용해 보는 시간을 가졌다.

현장을 찾은 학부모들의 반응 역시 뜨거웠다. 한 학부모는 "평소 화성을 좋아하던 아이가 축구교실에 참가하게 됐는데, 첫 수업부터 정말 재미있어했다. 1년 동안 어떤 모습으로 성장할지 기대가 크다"고 전했다.

화성 관계자는 "유소년 축구교실은 지역 어린이들이 축구를 쉽고 즐겁게 접할 수 있도록 기획된 프로그램으로 5년째 꾸준히 이어오며 의미 있는 성과를 만들어 가고 있다. 앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 활동으로 구단의 사회적 역할을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.