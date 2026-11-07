'40세 225일' 전설 노이어, 바이에른 뮌헨 소속 분데스리가 최고령 출전 기록 달성

[골닷컴] 김형중 기자 = 마누엘 노이어(40·독일)가 바이에른 뮌헨 소속 분데스리가 역대 최고령 출전 선수가 됐다. 김민재는 선발 명단에서 빠졌다.

노이어는 7일(한국시간) 마인츠 05와의 분데스리가 9라운드 원정 경기에 선발 출전했다. 그는 40세 225일의 나이로 분데스리가에 출전한 선수가 됐고, 분데스리가에 출전한 최고령 바이에른 뮌헨 선수에 이름을 올렸다. 이전 기록은 베른트 드라허가 갖고 있던 40세 198일이었다. 드라허가 마지막 경기를 치른 2007년 5월 19일 이후 약 19년 반만에 구단 기록이 바뀌었다. 노이어는 분데스리가 전체 역대 최고령 골키퍼 순위에서도 울리 슈타인(42세 170일), 토니 슈마허(42세 73일)에 이은 3위에 올랐다.

노이어의 기록은 구단을 넘어 리그 전체에서도 눈길을 끈다. 마인츠전 출전으로 분데스리가 역대 전체 구단 통틀어 최고령 출전 순위 7위가 됐다. 노이어 앞에는 미르코 보타바(베르더 브레멘), 에딘 제코(샬케 04), 클라우디오 피사로(베르더 브레멘), 토니 슈마허(보루시아 도르트문트), 울리 슈타인(아르미니아 빌레펠트), 그리고 최고령 기록 보유자 클라우스 피히텔(샬케 04)이 있다. 피히텔은 1988년 43세 184일의 나이로 마지막 경기를 치른 바 있다.

노이어는 올 시즌을 끝으로 은퇴를 계획하고 있다. 지난 8월 제주SK FC와 친선 경기를 위해 방한했을 때 국내 취재진과 인터뷰에서도 은퇴를 암시했다. 당시 그는 "올 시즌 계약이 끝나면 이후 계획은 없다. 그저 1년을 소중하게 보내고 싶다"라고 말했다.

이번 시즌 노이어의 길은 순탄치 않았다. 최근 몇 달간 여러 건강 문제에 시달렸고, 가장 최근에는 발 부상으로 3경기를 결장했다. 회복 후 지난 3일 아틀레티코 마드리드와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 원정 경기에 복귀했다. 마인츠전은 이번 시즌 노이어의 9번째 출전이다. 노이어가 빠진 경기에선 23세 골키퍼 요나스 우르비히가 골문을 지켰다.

바이에른 뮌헨은 우르비히를 노이어의 후계자로 보고 있다. 독일 대표팀에서도 다음 순번이 될 가능성이 높다. 노이어는 지난 여름 굴욕으로 끝난 바 있는 월드컵 이후 두 번째로 대표팀 은퇴를 선언했고, 독일 대표팀 128경기라는 기록을 남겼다. 세대교체의 시간표가 현실이 되는 가운데, 노이어는 축구선수로서 커리어 마지막 시즌을 보내고 있다.

한편, 마인츠전에서 김민재는 벤치에서 출발한다. 최근 경기에서 선발로 나서며 마인츠 이재성과 코리안리거 맞대결이 관심을 모았지만 일단 조나단 타가 먼저 나왔다. 이재성은 미드필더로 선발 출전했다.