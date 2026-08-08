'4경기 3골' 제주 상승세 이끄는 김신진 "아직 부족하다"...코스타 감독 "기회를 잘 잡았어"

[골닷컴, 서귀포] 김형중 기자 = 제주SK가 월드컵 휴식기 이후 2승 4무, 6경기 무패 행진을 달리고 있다. 상승세에는 여러 요인이 있지만 최근 4경기에서 3골을 폭발하고 있는 공격수 김신진을 빼놓을 수 없다.





김신진은 지난 2일 제주월드컵경기장에서 열린 인천유나이티드와 하나은행 K리그1 2026 21라운드 홈 경기에 선발 출전에 선제골을 터트리며 팀의 무패행진에 기여했다. 김신진의 골로 앞서갔던 제주는 인천과 역전, 재역전을 거듭하며 3-3 무승부를 거뒀다.





선문대학교를 졸업하고 2022년 FC서울에 입단하며 프로에 데뷔한 김신진은 그동안 K리그에서 자리잡지 못했다. 선문대 시절 안익수 감독의 페르소나로 이름을 날렸지만 서울 입단 후 최전방 경쟁에서 밀렸다. 멀티 능력을 발휘해 센터백과 중앙 미드필더 등으로 출전하긴 했지만 주전 경쟁의 문은 쉽사리 열리지 않았다. 2024년에는 서울 이랜드 FC로 임대를 가기도 했고, 2025년 강원FC를 거쳐 올 시즌 제주에 새롭게 둥지를 틀었다.





제주에서도 초반에는 기회가 오지 않았다. 올 시즌 13경기를 뛰었지만 주로 교체로 나오거나 선발로 나와도 임팩트가 없어 후반 15분 전후로 교체아웃 되곤 했다.





그러나 월드컵 휴식기 이후 18라운드 포항스틸러스전부터 달라졌다. 후반 15분 교체로 그라운드를 밟은 김신진은 후반 32분 자신의 시즌 첫 골을 터트리며 감각을 끌어올렸다. 19라운드 강원전에선 선발 출전해 전반 20분 만에 선제골을 안기며 감독의 믿음에 보답했다. 광주FC와 20라운드에선 득점은 없었지만 선발 출전해 81분을 뛰며 올 시즌 가장 많은 시간을 소화했다. 그리고 21라운드 인천전에서도 선발 출전해 득점포를 터트렸다. 4경기 3골의 상승세다.





인천전 이후 만난 김신진은 "아직 부족하다"라며 겸손하게 말했다. 이어 "기회를 주셔서 감사하다"라며 "감독님과 정조국 코치님이 박스 안에서 움직임을 강조하신다"라고 설명했다.





경기 전 만났던 세르지우 코스타 감독은 "김신진은 경기에 뛰지 못할 때도 최선을 다해 준비했다. 그리고 자신에게 찾아온 기회를 잘 잡았다"라고 칭찬했다.





제주는 8일 전북현대와 원정 경기를 치른다. 최근 한 달 간 패배가 없는 제주가 강호 전북을 상대로도 대등한 경기를 펼칠 수 있을지 주목된다. 김신진의 활약이 경기 흐름과 결과에 크게 영향을 미칠 거승로 보인다.