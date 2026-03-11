4경기 연속 ‘침묵’ 깨고 득점포 가동할 수 있을까…손흥민, 북중미 챔피언스컵 16강 1차전 선발 출격 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC(LA FC) 손흥민이 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 1차전 알라후엘렌세(코스타리카)를 상대로 선발 출전한다. 최근 공식전 4경기 연속 침묵하고 있는 손흥민이 이날 득점포를 가동할 수 있을지 주목된다.

손흥민은 11일(한국시간) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열리는 알라후엘렌세와 대회 16강 1차전 홈경기에서 선발 출전한다. 변함없이 최전방 공격수로 나서는 그는 드니 부앙가, 티모시 틸만과 함께 공격을 이끈다.

손흥민과 부앙가, 틸만으로 이어지는 공격 삼각편대를 지원하기 위해 중원에는 마크 델가도와 아민 부드리, 마티외 슈아니에르가 위치한다. 라이언 홀링스헤드와 은코시 타파리, 라이언 포르테우스, 세르지 팔렌시아가 수비라인을 형성하고, 골문은 위고 요리스가 지킨다.

가장 관심이 쏠리는 건 역시나 손흥민이 침묵을 깰 수 있을지다. 손흥민은 최근 모든 대회 통틀어 4경기 연속 득점이 없다. 마지막으로 득점포를 가동한 건, 이 대회 1라운드 1차전이었다. 지난달 18일 온두라스 산페드로술라의 프란시스코 모라산 스타디움에서 펼쳐진 레알 에스파냐(온두라스)를 상대로 득점을 터뜨렸다.

당초 현지 전문가들은 손흥민이 올해 많은 득점을 올릴 거로 전망했다. 실제 지난달 20일 글로벌 스포츠 전문 매체 디애슬레틱에 따르면 톰 보거트 기자는 “손흥민에 대한 기대치가 높다. 그는 부앙가, 리오넬 메시와 함께 MLS 득점왕을 놓고 경쟁할 유력한 후보”라며 “손흥민은 22골·10도움을 이상 기록할 수 있을 것”이라고 기대했다.

또 헨리 부시넬 기자는 “손흥민이 메시를 제치고 MLS 득점왕을 차지할 수도 있다. 손흥민은 39골을 넣을 것”이라고 전망했고, 펠리페 카르데나스 기자는 “손흥민은 정말 뛰어난 활약을 펼칠 것이다. 그는 메시와 같은 득점력을 보여줄 수 있으며, 20골·7도움을 기록할 것”이라고 내다봤다.

그러나 정작 손흥민은 공식전 5경기에서 PK로만 1골을 넣고 이후 침묵하면서 기대에 못 미치고 있다. 물론 도스 산토스 LA FC 감독은 “손흥민은 다시 득점포를 가동할 거다. 모든 선수에게는 어려운 시기가 있기 마련”이라며 신뢰를 보냈다. 과연 손흥민이 이날 다시 득점포를 가동하면서 분위기를 바꿀 수 있을지 주목된다.

한편, 1962년 창설된 이 대회는 북중미카리브 대륙을 대표하는 최상위 클럽대항전이다. 유럽 대륙으로 따지면 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL), 아시아 대륙으로 놓고 보면 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)와 같은 격의 클럽 대항전이다.

1라운드에선 22개 팀이 출전해 2라운드 진출권을 다투고, 승리한 11개 팀과 2라운드에 직행한 5개 팀이 16강부터 토너먼트 형식으로 맞대결을 펼친다. 준결승까지는 홈 앤드 어웨이 방식으로 열리고, 1·2차전 합산 스코어가 같을 경우 원정 다득점 원칙을 적용한다.