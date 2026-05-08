'3G 무득점→튀르키예 컵 탈락' 오현규 향한 현지 매체 충격 혹평…"득점 감각 잃어버렸나"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 오현규(25·베식타시 JK)가 현지 매체의 비판을 피해 가지 못했다.

베식타시는 지난 6일(이하 한국시간) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 콘야스포르와 2025/26 튀르키예 쿠파스 준결승 홈 경기에서 0-1로 패했다. 2023/24시즌 이후 2년 만의 우승에 도전한 베식타시는 결승 진출이 좌절되면서 두 시즌 연속 무관이라는 아쉬운 성적을 받아들게 됐다.

이날 오현규는 선발로 나서 콘야스포르 골문을 겨냥했지만 상대의 단단한 수비에 고전하며 다소 아쉬운 모습을 보였다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 오현규는 패스 성공률 74%(14/19), 볼 터치 32회, 슈팅 4회(유효 슈팅 1회), 공중볼 경합 성공 4회, 지상 경합 성공 3회, 볼 회수 2회, 피파울 2회 등을 기록하며 평점 6.2를 받았다.

오현규는 7일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 장문의 사과문을 게시했다. 오현규는 "어제 결과에 진심으로 사과하고 싶다. 이 경기가 모두에게 얼마나 큰 의미였는지 알고 있다. 지금도 나는 무슨 일이 일어났는지 믿고 받아들이기 어렵다"며 "어젯밤은 개인적으로 가장 힘든 밤 중 하나였다. 큰 책임감을 느낀다"고 밝혔다.

이어 "더 많이 밀어붙이고, 더 치열히 싸우며 베식타시를 위해 가진 모든 것을 바치겠다. 나는 큰 꿈과 목표를 갖고 튀르키예에 왔다"며 "축구는 단지 승리만의 스포츠가 아니다. 힘든 순간에 함께 버티고 실패에서 배워 더 강하게 돌아오는 것이기도 하다. 이런 어려운 밤이 우리를 더 강하게 만들 것으로 믿고 이 위대한 구단에 성공과 우승 트로피를 가져올 때까지 절대 포기하지 않겠다"고 전했다.

진심 어린 사과에도 불구하고 비판의 화살은 피할 수 없었다. 튀르키예 매체 '포토마치'는 같은 날 "베식타시가 올겨울 KRC 헹크에서 영입한 오현규는 최근 득점 감각을 잃어버린 듯하다"며 "쉬페르리그에서 3경기 연속 무득점에 그친 오현규는 콘야스포르전에서도 침묵했다"고 혹평했다.

다만 최근까지 오현규가 보여준 활약을 고려하면 매체의 비판은 다소 지나친 측면이 있다. 오현규는 올겨울 베식타시에 합류한 뒤 15경기에서 8골(3도움)을 터뜨리며 발군의 득점력을 뽐냈다. 특히 오현규가 득점포를 가동한 7경기에서 베식타시는 6승 1무로 단 한 차례도 패하지 않았다. 불과 2주 전까지도 골 맛을 본 만큼 득점 감각이 완전히 꺾였다고 단정 짓기에는 이른 시점이다.