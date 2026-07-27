'300명→1만명 대폭 확대' 박지성, KFA 회장 선거 뜯어 고친다... "전자 투표도 검토 중"

[골닷컴, 종로] 김형중 기자 = 박지성 K-축구혁신위원장이 대한축구협회장 선거를 뜯어 고칠 것을 예고했다. 기존 300명의 선거인단이 1만 명으로 대폭 확대된다.





박지성 위원장은 27일 오전 10시 서울 종로구에 위치한 국립현대미술관 서울관에서 4차 K-축구혁신위원회 회의를 마치고 브리프를 진행했다. 그는 이 자리에서 협회장 선거의 선거인단 규모를 큰 폭으로 늘리겠다고 밝혔다.





이날 회의에서는 세 가지 주제에 대해 논의가 이루어졌다. 첫째는 거버넌스 혁신과 관련됐다. 박지성 위원장은 "축구협회장 선거인단은 대한체육회장 선거인단 개편안을 기반으로 종목 특성을 반영해 인원을 많이 조정하는 방안을 검토했다. 즉 체육회 기준에서 프로, 실업, 대학생 등을 추가하는 안을 마련하기로 했고, 이 경우 권고하게 될 규모는 1만 명 이상이 될 것으로 예상한다"라고 말했다. 이어 "이러한 재편의 근거 조항이 되는 대한체육회 회원종목단체 규정 개정안을 논의하고 8월까지 개정 절차를 마무리하기로 했다"라고 밝혔다.





유소년 선수 육성 방안도 이날 주제였다. 박지성 위원장은 "선수 성장 중심의 철학을 기반으로 선수 등록 패러다임과 대회와 리그 시스템을 혁신하고 우수 지도자와 함께 시설 인프라를 확충하고 국제대회 참가 지원을 늘려야 한다는 논의가 이루어졌다"라고 전했다.





마지막으로 전력강화위원회의 독립성과 대표팀 감독 선임 절차의 합리성을 높이는 방안에 대한 논의도 진행됐다. 그는 "오늘은 협회가 관련 규정과 문제인식을 공유하는 자리였고, 다음 회의 시 구체적으로 개선방안을 논의하기로 했다"라고 말했다.





다음은 박지성 위원장의 질의응답이다.





Q. 거버넌스 관련 구체적 기준 마련됐나?

세부적으로 어떤 종목이 참가한다기 보다는 이미 대한체육회에서 나온 안에 대해서 대한축구협회로 기준을 바꿔서 적용해, 어떤 부분을 더 보강해야 될지, 또 어떤 부분을 좀 줄여야 될지 논의를 시작하는 단계다. 그 결과 이제 프로나 실업이나 대한체육회의 그 기준에 따라서는 그쪽 부분이 아무래도 조금 부족해 보이는 부분이 있어서 그쪽 부분을 조금 더 늘려 나가게 되면 아마 선거인단이 1만 명 이상이 될 가능성이 있다.





Q. 전자 투표 도입을 검토 중인가?

여러 가지 모든 방안에서 도입에 대한 부분을 생각해 봐야 된다. 아무래도 예산적 문제도 있을 거고 그런 부분에서 우리가 합리적으로 어떤 방향이 제일 좋을지는 조금 더 이야기를 나눠봐야 될 것 같다.





Q. 동호인만 14만 명인데 대표성을 어떻게 가질지 아이디어 있나?

아이디어라기 보다는 저희가 아무래도 모든 축구와 관련된 사람들을 선거인단에 포함시킬지는 현실적으로 어려운 부분이 있기 때문에 동호인을 어떻게 해야 될지도 지금 논의를 하고 있는 단계다. 전혀 제외되지 않는 선에서, 또 어디까지 포함할 수 있을지도 현재 논의하고 있는 상태이기 때문에, 어떻게 되겠다라는 확답은 현재로서는 드릴 수가 없다.





Q. 지난 선거에서 200명이 투표했는데, 1만 명으로 선거인단이 늘어날 경우 가장 많이 늘어나는 분야는?

정확하게 수치를 내야 되겠지만 일단은 늘어난 숫자가 상당히 크기 때문에, 200명에서 1만 명 이상이 된다라는 거는 거의 어마어마하게 늘어난 수치다. 아마 선수, 지도자 이런 부분에서 상당히 많은 증가가 예상된다.





Q. 대표팀 감독 선임 관련, 감독과 수석코치 두 명이 지원하는 방식에 문제가 있다는 얘기도 있는데

대한체육회에서 규정하는 어떤 감독을 뽑는 과정에 대한 부분에서 현실적으로 각 종목 단체들에 어떻게 적용할 수 있을지, 또 어디까지 협회 단체들이 자율성을 보장 받을 수 있을지에 대한 부분이 좀 있는 것 같다. 그런 부분에서 논의를 해서 어떻게 좀 현실적인 방안을 찾을 수 있을지, 또 그렇다면 협회 나름대로 어떤 방안을 했을 때 좀 더 공정하게 많은 사람들이 인정할 수 있는 안들을 마련할지 논의가 필요하다.





Q. 회의록을 작성하지 않은 이유는?

저희가 일단 처음에 혁신위를 시작했던 건, 결국 혁신을 하기 위해서 각 위원들의 발언이 상당히 중요한데, 그런 부분들을 모두 다 발언록을 기재하면서까지 하기에는 또 많은 사람들의 말들이 나올 것이고 결국 좋지 않다고 생각을 했다. 결국 혁신위가 가고자 하는 방향을 이야기하고 싶었기 때문에 모든 회의가 끝났을 때 제가 위원장으로서 모든 브리핑을 하는 걸로 대체를 했다. 또 이제 회의 기록들은 또 남겨서 문서로 남겨서 하는 것으로 이제 시작을 하게 됐다.





Q. 기존에 문서가 회의록 형식으로 작성된 건 있지 않나?

이제 밑에서 작성을 해서 회의록에 각 위원들의 발언을 모두 담지는 않고, 회의의 중요한 안건들에 대해서 어떤 이야기들을 하고 있는지 주제에 대해 토론하는 과정의 어떤 의견들에 대해서만 담고 있다. 거기에 전체적으로 어떤 위원이 어떤 발언을 했다라는 부분은 전혀 담겨 있지 않고, 공개하는 것 자체도 어떻게 보면 또 다른 피해를 볼 수 있는 부분이 분명히 존재한다고 생각한다. 공식적으로 현재 대한축구협회가 갖고 있는 여러 가지 상황들이 결국 어떤 발언을 하더라도 문제가 될 소지가 언론을 통해서 나간다면 또 더 안 좋은 상황으로 빠질 수 있는 부분도 있기 때문에 그런 부분에서 조금 협회를 보호해야 되는 측면도 저는 있다고 생각한다.





Q. 기한에 제한을 두진 않았지만 선거 개편에 대한 혁신위 회의는 언제까지 할 것 같나?

최대한 빠르게 하려고 노력은 하고 있다. 올해 회장 없이 경영을 한다면 힘든 부분이 분명히 존재한다는 것을 다 알고 있기 때문에 최대한 빠르게 합의를 통해서 좋은 안을 제안을 해서 그거를 빨리 마무리 짓도록 하고는 있다. 그렇다고 중요한 정확성이나 공정성이 전혀 부족하지 않는 선에서 최대한 빠르게 하기 위해서 노력하고 있다.