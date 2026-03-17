3월 소집 불발됐지만... 울산 이동경의 “가장 큰 목표 월드컵” 꿈은 끝나지 않았다

[골닷컴] 이현민 기자 = ‘2025시즌 K리그1 MVP’ 이동경(울산 HD)의 대표팀 승선이 불발됐다.

이동경은 지난 시즌 K리그1 35경기에 출전해 13골 12도움을 기록하며 커리어 처음으로 MVP를 수상했다. K리그1 베스트11 공격수 부문에 당당히 이름을 올렸고, 한 시즌 동안 최고 활약을 펼친 선수에게 주어지는 아디다스 포인트 대상도 품으며 3관왕으로 화려한 피날레를 장식했다.

개인적으로 큰 영예를 안으며 잊을 수 없는 시즌을 보냈지만, 마음 한구석에 동료들·팬들을 향한 미안함이 가득했다.

울산은 2022시즌부터 2024시즌까지 ‘왕조’를 구축하며 K리그1을 지배했으나 2025시즌 내리막을 걸었고, 9위라는 초라한 성적으로 잔류에 성공했다. 이동경은 지난 시즌 막판 김천 상무 전역 후 팀에 합류해 힘을 보탰지만, 예전만큼 울산다운 강력함을 잃은 상황이었다. 게다가 갈비뼈 부상까지 안으며 제동이 걸렸다. 홀로 벅찼다. 이런 가운데 본인에게 스포트라이트가 쏟아졌으니 편할 리 없었다.

2026시즌을 앞두고 울산은 레전드 김현석 감독을 앉히고 분위기를 추스르며 재정비에 나섰다. 이동경이 중심이었다. 최근 퍼포먼스가 워낙 좋았기 때문에 계속 이적설이 흘러나왔다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 열리는 만큼 낯선 환경에서 새로운 도전보다 울산에 잔류해 경기력을 유지하기로 했다.

그러면서 이동경은 두 가지 목표를 우선순위로 꼽았다. 첫 번째는 울산의 ‘명가 재건’, 그리고 두 번째는 ‘월드컵 본선 엔트리 승선’이다.

이동경은 어느 때보다 간절함으로 새 시즌을 준비했다. 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 두 경기(멜버른 시티(1-2 패)·상하이 포트(0-0 무))에서 몸이 다소 무거웠다.

하지만 2월 28일 강원FC와 K리그1 홈 개막전(3-1 승)에서 이희균의 세 번째 골을 돕는 등 첫 공격 포인트와 함께 컨디션이 조금씩 올라왔다. FC서울과 K리그1 2라운드가 연기되면서 재충전 시간을 가졌고, 3월 15일 부천FC와 K리그1 3라운드 원정(2-1 승)에서 본인이 얻은 페널티킥을 직접 마무리하며 승부의 쐐기를 박았다.

개막 후 2연승을 주도한 이동경은 “그동안 많은 감독님을 만났는데 김현석 감독님은 친근하시다. 내가 어릴 때 수석코치를 하셨는데, 그때는 어려웠다. 지금은 보기보다 따뜻한 모습이 있으시고, 편하게 경기를 나갈 수 있게 해주신다”고 웃은 뒤, “지금 코칭스태프를 포함한 모든 구성원이 지난해와 같은 실수를 반복하지 않기 위해 애쓰고 있다. 좋은 분위기 속에 결과까지 따라와서 분위기가 좋다”고 흐뭇해했다.

첫 번째 목표인 명가 재건은 차근차근 진행되고 있다. 다음 스텝도 밟고 있다.

이동경은 “개인적으로 가장 큰 목표는 월드컵이다. 좋은 컨디션을 유지하면서 퍼포먼스를 보여야 대표팀에 갈 수 있다. 대표팀의 방향을 잘 알고 있는 만큼 좋은 몸 상태가 가장 중요하다”고 마음을 단단히 먹었다.

이런 기대와 달리 이동경은 16일 발표된, 대한민국 축구대표팀의 유럽 원정 평가전(3월 28일 코트디부아르·4월 1일 오스트리아) 소집 명단에서 제외됐다. 울산에서 수문장 조현우 홀로 태극마크를 달게 됐다.

홍명보 감독은 누구보다 이동경의 스타일을 잘 알고, 활용할 수 있다. 홍 감독은 “개인의 어떤 문제보다 팀의 구조적인 문제로 포함되지 않았다”고 이동경이 제외된 이유를 밝혔다.

이동경의 주 포지션인 2선에는 다수의 유럽파로 채워졌고, 이미 오래 전부터 경쟁률이 치열하다. 모처럼 유럽 원정 평가전이라 이동경 입장에서 실망이 클 수 있다. 그렇다고 월드컵 꿈이 무산된 건 아니다.

홍 감독도 “5월에 좋은 경기력을 보인 선수들을 선발해 월드컵에 갈 생각이다. 좋은 모습을 보이면 대표팀에 언제든 들어올 수 있다”고 전했다.

이동경이 지금처럼 울산에서 잘해준다면 꿈의 무대인 월드컵으로 향할 수 있다. 어떤 변수나 상황적 변화가 생길지 모르니 신체적·정신적·경기력적으로 항상 준비가 돼있어야 한다.

울산은 오는 18일 오후 7시 30분 제주월드컵경기장에서 제주 SK와 K리그1 4라운드 원정을 치른다. 이동경이 무력시위로 대표팀 탈락 아픔을 털어낼지 관심사다.