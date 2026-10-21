3연패에도 의연한 韓 축구 '중원 사령관' 황인범 "UCL은 원래 이런 무대…아직 획득 가능한 승점 15 남아 있다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 황인범(30·포르투)이 3연패에도 의연한 태도를 보였다.

포르투는 21일(한국시간) 포르투갈 포르투의 이스타디우 두 드라강에서 열린 PSV 에인트호번과 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 홈 경기에서 0-1로 석패했다. 이로써 포르투는 3전 전패(승점 0)를 기록하며 33위로 내려앉았다.

이날 대기 명단에 포함된 황인범은 후반 13분 가브리 베이가 대신 투입돼 32분을 소화했고, 중원에서 여러 차례 번뜩이는 모습을 보였지만 공격 포인트를 올리지는 못했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 황인범은 패스 성공률 71%(15/21), 볼 터치 27회, 공격 지역 패스 5회, 볼 회수 4회, 기회 창출 1회, 슈팅 1회, 크로스 성공 1회, 차단 1회, 지상 경합 성공 1회 등을 기록하며 평점 6.3을 받았다.

황인범은 경기 후 포르투갈 매체 '디아 드 조구'와 인터뷰를 통해 "아직 획득할 수 있는 승점이 15 남아 있다. 그러므로 우리는 하나로 뭉쳐 긍정적인 태도를 유지하고 매 경기 발전해야 한다"고 운을 뗐다.

이어 "UCL은 원래 이런 무대다. 기회가 왔을 때 득점해야 승리할 수 있다"며 "프란체스코 파리올리 감독은 강하고 거칠게 압박해 오는 PSV를 상대로 공간을 만들어 내라고 주문했다. 하프 타임에 몇 가지를 보완하면서 후반에는 경기력이 보다 나아졌지만 득점을 하지는 못했다"고 돌아봤다.

포르투는 앞으로 SSC 나폴리, 페예노르트 로테르담, 리버풀, SK 슬라비아 프라하, LASK를 차례로 만난다. 지난 시즌 16강 직행 팀의 최소 승점이 16, 16강 플레이오프(PO) 진출 팀의 최소 승점이 9였음을 고려하면 적어도 3승 이상을 따내야 실낱같은 희망을 이어갈 수 있다.

페예노르트 시절 UCL 리그 페이즈를 한 차례 경험한 바 있는 황인범은 "승점 8~9면 충분히 16강 PO에 진출할 수 있다"며 "아직 다섯 경기가 남아 있다. 우리가 특별한 결과를 만들어 내며 반등할 수 있을 것으로 믿는다"고 말했다.