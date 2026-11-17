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[골닷컴] 김형중 기자 = 로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 카타르에 승리를 거두며 올해 A매치 일정을 모두 끝마쳤다.

한국은 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하에 위치한 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 친선경기에서 1-0으로 승리했다. 전반 43분 터진 오세훈의 선제골이 그대로 결승골이 되었고, 시종일관 카타르를 압박한 한국이 결국 승리를 거뒀다.

이로써 모레노 감독은 임시 지휘봉을 잡고 치른 6경기에서 3승 1무 2패의 성적을 올렸다. 득점은 9골이었고 실점은 7골이었다. 실점은 6경기 중 2경기에서만 나왔고 나머지 4경기는 클린시트를 기록했다.

만족스럽진 않지만, 그렇다고 나쁜 성적이라고 볼 수도 없다. 결과가 좋지 않았던 경기에서는 단순히 스코어보다 경기력이 비판의 대상이었다.

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9월 에콰도르와 첫 경기는 좋았다. 오현규, 손흥민, 이동경의 릴레이 골로 3-0 대승을 거뒀다. 그러나 우루과이전 수비 쪽에서 많은 문제점이 터졌다. 상대 전방압박에 크게 고전하며 4골이나 헌납했다. 10월 득점 없이 비긴 베네수엘라전은 졸전이었다. 실점하진 않았지만 상대가 워낙 약했다. 그런 팀을 상대로 한 골도 뽑아내지 못했고 팬들은 탄식했다. 이어 마지막 경기였던 우즈베키스탄전에서 심기일전하며 2-0 승리를 따냈다.

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9~10월 A매치 기간에는 경기력 뿐만 아니라 팀내 갈등설도 터져 나왔다. 1996년생 3인방의 ‘은퇴 논란’이 축구계를 흔들었고 주장 손흥민 ‘왕따설’까지 등장했다. 그야말로 최악의 분위기로 치닫았다.

그리고 11월 중동 원정에서 다시 소집됐다. 몇몇 선수들의 변화는 있었지만 소동의 중심에 있던 선수들은 모두 선발됐다. 12일 손흥민과 이재성, 김민재, 황인범, 황희찬은 공동성명문을 발표하며 사태를 일단락했다. 그러나 사우디아라비아를 상대로 2-3 충격패를 당하며 여론이 안 좋아졌다.

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다행히 모레노 감독과 선수단은 분위기를 잘 다잡은 뒤 카타르전에서 승리를 거뒀다. 한 골 차 승리는 골 결정력 개선이라는 숙제를 던져줬지만 어쨌든 대표팀은 승리와 함께 다사다난했던 올해 A매치 일정을 모두 마쳤다.

한편, 모레노 감독과 코칭스태프는 카타르전을 끝으로 한국에 복귀하지 않고, 현지에서 스페인으로 바로 돌아간다. 대한축구협회는 6경기를 종합적으로 리뷰하여 감독에 대한 평가를 진행하겠다고 밝혔다.