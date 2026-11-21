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승격을 확정 지은 수원 삼성이 K리그2 우승까지 달성하며 ‘명가의 부활’을 알렸다.

이정효 감독이 이끄는 수원은 21일 수원월드컵경기장에서 열린 경남FC와 하나은행 K리그2 2026 33라운드 홈경기에서 3대 1로 이겼다. 이로써 승점 69(21승6무4패)를 쌓은 수원은 2위 수원FC(승점 60)와 격차를 승점 9로 벌리면서 남은 1경기 결과와 상관없이 우승을 확정 지었다.

더불어 K리그1에서 4차례 우승 기록을 보유한 수원은 K리그2 우승까지 완성하며 제주SK FC(1989년 K리그1 우승·당시 유공 코끼리, 2020년 K리그2 우승)에 이어 K리그 구단 가운데서는 두 번째로 K리그1·2 모두 우승하는 기록을 남겼다.

경기 초반부터 주도권을 쥔 채 몰아친 수원은 전반 20분 선제골로 리드를 잡았다. 강성진이 페널티 박스 안 오른쪽 측면에서 크로스를 올리자 김주찬이 문전 앞에서 가슴 트래핑 후 침착하게 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

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계속 공세를 이어간 수원은 후반 18분 왼쪽 측면을 돌파한 김주찬이 문전 앞으로 크로스를 올리자 쇄도하던 루이스가 헤더로 밀어 넣으면서 추가골을 터뜨렸다. 이어 6분 뒤엔 루이스가 직접 얻어낸 페널티킥(PK)을 성공시키며 세 골 차로 달아났다.

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수원은 후반 32분 만회골을 내줬다. 골키퍼 김준홍이 후방 빌드업 도중 조우영이 강하게 압박하자 볼 소유권을 잃어버렸고, 이때 김현오가 순식간에 달려와 오른발로 골네트를 흔들었다. 그러나 남은 시간 두 골 차 리드를 지키면서 승리했다.

지난 라운드 안방에서 3년 만에 K리그1 승격을 확정 지은 수원은 이날 K리그2 우승까지 확정 지으면서 홈팬들 앞에서 트로피를 들어 올리며 우승 세리머니를 펼쳤다. 이정효 감독은 선수들에게 헹가래를 받았다.

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이정효 감독은 “3년 만에 승격을 이뤄냈고, 4년 만에 K리그1로 돌아간다. 이제 14위에서 시작한다는 마음가짐”이라며 “우리가 추구하는 방향은 변함없다. 경기장을 찾아주시는 팬들을 위해 더 많은 골을 넣고, 더 좋은 경기를 보여드려야 한다. 이를 위해서는 더욱 많은 훈련과 철저한 준비가 필요하다”고 말했다.

이어 “특히 경기 70분 이후 집중력이 떨어지는 부분과 교체 선수 투입 시 나타나는 세밀한 부분들을 보완해야 한다. 빌드업 과정과 선수들의 정신적인 측면에서도 개선이 필요하다”며 “아직 갈 길이 멀고, 보완해야 할 부분도 많다. 시즌이 끝나지 않은 만큼 선수들도 승격의 기쁨에 지나치게 들뜨기보다 남은 경기에 집중했으면 한다”고 강조했다.