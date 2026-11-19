[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스가 안양을 상대로 홈경기 승리에 나선다.

포항스틸러스는 21일 오후 2시 포항스틸야드에서 FC안양과 하나은행 K리그1 2026 36라운드 홈경기를 치른다.

박태하 감독이 물러난 후 김성재 감독대행 체제로 리그 2경기와 ACLE 1경기를 소화한 포항은 3경기에서 6골을 기록하며 공격력을 끌어올렸다. 다만 아직 승리를 거두지 못한 만큼, 이번 안양전에서 첫 승을 거두겠다는 각오다.

현재 9위인 포항(승점44)이 안양(승점46, 8위)에 승리할 경우 순위를 맞바꿀 수 있다.

승리를 염원하는 다양한 이벤트가 펼쳐진다. 북문광장에서 슈팅스타 치어리딩 댄스 챌린지, 포항바이오파크 활력 챌린지, 이구동성 로고 게임, 포토존 SNS 인증숏 이벤트를 진행한다. 이 중 2개 이상 참여해 스탬프를 모으면 핫팩을 증정한다. 참가비를 내고 제한 시간 안에 빼빼로 담기에 도전하는 ‘도전! 빼빼로 가득 담기’ 게임도 열린다. 이외에도 포항 쌀로 빚은 수제맥주 ‘스틸야드 라거’ 판매 부스와 멤버십 대상 선수단 사인회, 포토이즘 등을 운영한다. 푸드트럭과 푸드존의 음식을 즐길 수 있는 야장 테이블존도 홈팬들을 기다린다.

다음 경기 POH K리그1 00:00 FCA

스틸 스토어 N에서는 랜덤박스를 출시한다. 유니폼, 트레이닝복, 액세서리 등 다양한 MD 상품을 무작위로 담았다. 새롭게 도입한 커스텀 폰 케이스 기계를 활용하면 나만의 폰 케이스도 제작할 수 있다. 아울러 2026 시즌 리그 유니폼을 할인 판매하고, 신상 4구 키캡키링과 푸마·하우스오브낭만 스페셜 MD 상품 등 다양한 상품을 선보인다.

경기 시작 전 스틸야드 댄스타임으로 경기장의 분위기를 한층 끌어올린다. 부주장 박찬용의 포항스틸러스 소속 K리그1 100경기 출전 시상식을 진행한다. 하프타임에는 포스코 포항제철소 파트너사협회에서 제공하는 특별 경품 추첨을 진행한다. ▲ 아이폰 18 프로(2대), ▲ 아이패드 미니(3대), ▲ 에어팟5(5대)가 경품으로 나온다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있으며, 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.