24시간 내로 ‘오피셜’ 공식발표 나온다…‘자진 사임 결단’ 하우 감독, 뉴캐슬 유나이티드와 5년 동행 마침표 예정

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 뉴캐슬 유나이티드 에디 하우(48·잉글랜드) 감독이 지휘봉을 내려놓는다.

더 가디언, 스카이 스포츠 등 영국 매체들은 31일(한국시간) 일제히 “하우 감독이 즉시 뉴캐슬 유나이티드를 떠날 예정이다. 5년간 지휘봉을 잡았던 하우 감독의 갑작스러운 사임은 예상치 못한 일”이라며 “뉴캐슬 유나이티드는 차기 사령탑으로 마티아스 야이슬레 감독을 낙점하면서 구두 합의를 맺었다”고 보도했다.

실제 하우 감독은 지난 30일 영국 브리스톨의 애슈턴 게이트 스타디움에서 열린 브리스톨 시티와 프리시즌 친선경기에서 1대 4로 패배한 후 공식 기자회견에서 “뉴캐슬 유나이티드 사령탑으로서 하루하루가 저에게는 멋진 날”이라며 “저는 구단을 진심으로 사랑하고, 그 마음은 절대 변하지 않을 것”이라고 말했다.

그러면서 “최근 구단에 많은 변화가 있었고, 앞으로도 더 많은 변화가 있을 수 있다”면서도 “저는 항상 낙관적일 이유가 있다고 생각한다. 매 시즌 위대한 일들이 가능하다고 믿는다. 새 시즌에도 다를 이유가 없다고 생각한다”고 강조했다.

보도에 따르면 하우 감독은 약 2주 전에 구단 수뇌부에 자진 사임 의사를 전달했다. 당초 구단 수뇌부는 하우 감독에게 재고해달라고 요청하며 새 시즌에도 클럽을 계속 이끌어달라고 부탁했다. 그러나 하우 감독의 뜻이 완강했고, 결국 구단 수뇌부는 하우 감독의 자진 사임 의사를 받아들였다.

하우 감독은 구단 수뇌부에게 심신이 지쳐서 당분간 휴식을 취하고 싶다는 이유로 자진 사임을 결정했다고 밝혔지만, 현지에선 이적 정책에 대한 통제력이 크게 약화된 것에 실망감을 느껴 떠나기로 결단을 내렸다고 분석하고 있다.

실제 뉴캐슬 유나이티드는 하우 감독의 뜻과는 상관없이 주축 선수들을 대거 매각하고 있다. 지난여름에는 알렉산더 이삭이 리버풀로 이적했고, 올여름엔 앤서니 고든과 산드로 토날리가 각각 바르셀로나와 토트넘에 합류했다. 또 브루누 기마랑이스는 아스널행이 유력한 상태다. 이들을 대체할 보강은 제대로 이뤄지지 않았다.

하우 감독은 지난 2021년 뉴캐슬 유나이티드 지휘봉을 잡았다. 이후 5년간 모든 대회 통틀어 231경기를 이끌면서 116승43무72패를 거뒀다. 특히 2025년 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 컵 우승을 통해 무려 70년 만에 구단에 메이저 트로피를 안겼다. 또 2023년과 2025년에는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권을 획득하기도 했다.

한편, 하우 감독은 지난여름 방한했을 당시 토트넘을 떠나는 손흥민을 두고 “EPL을 대표하는 레전드 중 한 명이라고 생각한다”고 칭찬하면서 “특히 선수가 오랜 시간 일관성을 유지하는 게 어려운데, 손흥민은 그걸 해냈다. 직접 지도하진 않았지만 맞대결하면서 지켜본 그는 최고의 선수 중 한 명”이라고 엄지를 치켜세웠던 바 있다.