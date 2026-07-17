‘2026 K리그 U18 챔피언십’ 16강 대진 확정…우승 향한 본격 경쟁 시작

K리그 최고의 유소년 축구 축제 ‘2026 K리그 U18 챔피언십’이 지난 11일 막을 올려 충남 천안에서 열전을 이어가고 있다.

27개 팀이 참가하는 이번 대회는 총 7개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 16강 토너먼트에 돌입하며, 오는 23일 오후 7시 천안축구센터 주경기장에서 열리는 결승전을 통해 우승팀을 가린다. 대회 조별리그는 지난 15일 모든 일정을 마무리하며 16강 진출 팀을 확정했다. 각 조 1위와 2위 팀이 16강에 직행했고, 각 조 3위 팀 가운데 성적이 가장 좋은 2개 팀이 추가로 토너먼트 진출권을 획득했다.

A조에서는 FC서울 U18이 3전 전승을 거두며 조 1위로 16강에 올랐다. 성남FC U18은 2승1패를 기록하며 조 2위로 토너먼트에 진출했다. B조에서는 충북청주FC U18이 2승1무를 기록하며 조 1위에 올랐고, 수원FC U18이 2승1패로 뒤를 이었다. 안산 그리너스 U18은 각 조 3위 팀 가운데 상위 성적을 기록하며 16강 진출에 성공했다.

C조에서는 울산 HD U18과 부산 아이파크 U18이 각각 3전 전승 조 1위와 1승1무1패 조 2위로 16강에 합류했다. D조에서는 인천 유나이티드 U18과 포항 스틸러스 U18이 각각 2승1무 조 1위와 2승1패 조 2위로 16강에 진출했다.

E조에서는 광주FC U18이 2승1무를 기록하며 조 1위에 올랐다. 대구FC U18은 2승1패로 조 2위를 차지했고, 수원 삼성 U18 역시 각 조 3위 팀 가운데 상위 성적을 거두며 16강행 막차를 탔다. F조에서는 전남 드래곤즈 U18이 3전 전승을 거둬 조 1위로 16강에 진출했고, 서울 이랜드FC U18은 1승1무1패로 조 2위를 차지했다. G조에서는 전북 현대 U18이 2전 전승으로 조 1위에 올랐고, 대전 하나시티즌 U18은 1승1패 조 2위로 16강 진출에 성공했다.

17일 열리는 16강전에서는 전북 현대 U18과 수원 삼성 U18, 전남 드래곤즈 U18과 성남FC U18, 인천 유나이티드 U18과 대구FC U18, 충북청주FC U18과 부산 아이파크 U18이 맞붙는다. 특히 전북 현대 U18(2024년 우승)과 수원 삼성 U18(2023년 우승)의 맞대결은 최근 우승팀 간 대결로 치열한 승부를 예고한다.

반대편 대진에서는 FC서울 U18과 안산 그리서느 U18, 광주FC U18과 서울 이랜드FC U18, 울산 HD U18과 포항 스틸러스 U18, 대전 하나시티즌 U18과 수원FC U18이 8강 진출을 놓고 격돌한다. 특히 울산 HD U18과 포항 스틸러스 U18의 맞대결은 유소년 무대의 동해안 더비로, 자존심을 건 한판 승부가 펼쳐질 예정이다.

이번 조별리그에서는 FC서울 U18, 울산 HD U18, 전남 드래곤즈 U18, 전북 현대 U18 등 네 팀이 전승을 기록하며 16강에 올라 강한 인상을 남겼다. 조별리그 최다 득점 팀은 18골을 기록한 울산 HD U18이며, 최소 실점 팀은 무실점을 기록한 전북 현대 U18이다.

그간 K리그 U18 챔피언십은 포항 스틸러스 U18과 부산 아이파크 U18(각 2회)을 제외하고 2회 이상 우승한 팀이 없을 정도로 우승팀이 다양했다. 특정 팀의 독주 없이 경쟁이 이어져 온 만큼, 올해 역시 어느 팀이 정상에 오를지 관심이 모인다.