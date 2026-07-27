‘2026 K리그×산리오 썸머캠프 팝업스토어’ 이달 31일부터 운영 시작

한국프로축구연맹과 산리오코리아(이하 ‘산리오캐릭터즈’), 쿠팡플레이()가 ‘2026 K리그×산리오 썸머캠프 팝업스토어’를 연다.

이번 팝업스토어는 이달 31일부터 8월 9일까지 총 10일간 더 현대 서울 지하 2층에서 운영된다. 영업시간은 주중 오전 10시 30분부터 오후 8시까지이며, 금요일부터 일요일은 오후 8시 30분까지 연장 운영된다. 팝업스토어에서는 팀 K리그 유니폼, 트레이닝복, 로고 티셔츠 등 의류를 비롯해 커스텀 인형 키링 세트, 투명 파우치, 짐색 등 총 26종의 한정판 상품을 선보인다.

이번 팝업스토어 상품은 산리오캐릭터즈가 팀 K리그 선수단으로 변신해 여름 전지훈련에 나서는 ‘썸머캠프’ 콘셉트로 기획됐다. 슬로건은 “All Friends, One League(모두가 친구, 하나되는 리그)”로, K리그와 산리오캐릭터즈가 하나의 팀으로 연결되는 스토리를 담았다. 특히 캐릭터들은 뜨거운 햇살 아래 전지훈련을 함께하며 자연스럽게 햇볕에 그을려 태닝된 모습으로 새롭게 등장해 기존과는 또 다른 건강하고 활동적인 매력을 선보인다.

팝업스토어에서는 상품 구매 외에도 ‘태닝 헬로키티’ 대형 벌룬 포토존과 산리오캐릭터즈 프레임이 적용된 포토이즘 부스도 만나볼 수 있다. 아울러 방문 및 구매 고객을 위한 특별 혜택도 준비됐다. 매일 선착순 500명에게는 전국 K리그 경기장 방문 스탬프를 모을 수 있는 한정판 ‘2026 K리그 X 산리오캐릭터즈 패스포트’를 증정한다. 또한 구매 금액별 럭키드로우 이벤트를 통해 팀 K리그 선수단 사인 유니폼(2명), 선수 폴라로이드 사진(5명), 팀 K리그 오픈트레이닝 관람 티켓(100명) 등 경품을 제공한다.

한편, 프로축구연맹과 산리오캐릭터즈는 K리그 각 구단과 협업해 홈경기 프로모션 등 다양한 이벤트를 이어갈 계획이다. 그 첫 번째 프로모션은 이달 26일 K리그1 20라운드 FC서울 홈경기에서 진행된다. 이날 경기에서는 헬로키티 시축과 다양한 현장 이벤트가 마련되며, 팝업스토어 정식 개장에 앞서 일부 상품도 한정 수량으로 선공개된다. 이후 진행되는 행사에 대한 자세한 내용은 K리그 공식 인스타그램을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.