만 24세 이상입니까?

정확한 답변을 제공하여 귀하의 나이를 확인하는 데 도움을 주십시오. 이 사이트는 24세 이상을 대상으로 한 도박 광고를 포함하고 있습니다.

연령 제한 콘텐츠

도박 관련 콘텐츠를 시청할 수 있는 연령에 미달합니다. 홈페이지로 이동됩니다.

alt
Live티켓
대한축구협회 로고대한축구협회
강동훈

‘2026 i리그 챔피언십’ 10월 제천서 개최…21일부터 참가 팀 모집

K리그1
K리그2

대한축구협회가 유·청소년 축구 동호인들의 축제인 ‘2026 i리그 챔피언십’을 오는 10월 17일부터 18일까지 양일간 충북 제천 봉양 건강 축구 캠프장에서 개최한다.

i리그 챔피언십은 상시 운영되는 i리그 참가 팀들이 한데 모여 치르는 전국 단위 대회다. 이번 대회는 U-8(8세 이하), U-10(10세 이하), U-12(12세 이하) 3개 부문으로 나뉘어 열리며, 부문별 12개 팀씩 총 36개 팀이 참가한다.

참가 신청은 오는 9월 21일부터 9월 29일 14시까지 축구협회 통합경기정보시스템(JoinKFA)을 통해 선착순으로 진행된다. 신청 자격은 2026년 i리그 참가 팀 및 JoinKFA에 등록을 완료한 팀과 선수에 한해 부여된다.

대회 경기는 연령별 발달 단계에 맞춰 U-8 부문 4인제, U-10 부문 6인제, U-12 부문 8인제 방식으로 진행되며, 조별리그를 거쳐 토너먼트를 통해 최종 순위를 가린다. 경기장 현장에서는 단순한 승패를 떠나 참가 선수와 동행한 가족들이 함께 즐길 수 있는 다양한 이벤트 및 문화 체험 부대행사도 함께 운영될 예정이다.

한편, 축구협회가 지난 2013년 창설한 ‘i리그’는 축구를 사랑하는 유·청소년이라면 미취학 어린이부터 청소년까지 누구나 참가할 수 있는 유·청소년 동호인 클럽 리그다. 전문 선수 유소년 대회들과 다르게 다양한 교육, 문화 체험이 축구와 어우러져 있는 축제의 장이다. 2026년 리그는 전국 33개 지역에서 6개 부문(U-6, U-8, U-10, U-12, U-15, U-18)으로 개최됐으며, 약 1,000팀 14,000여명의 선수가 참가했다.

광고

이 이야기가 마음에 드셨나요?

Google에서 GOAL.com을 즐겨찾는 사이트로 추가하시면 저희의 더 많은 기사를 확인하실 수 있습니다

Google에서 GOAL을 팔로우하세요