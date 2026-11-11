'2026 최고의 한해' 보낸 이기혁, 올 시즌 끝나고 강원 떠난다...김병지 대표 "100% 이적"

[골닷컴] 김형중 기자 = 월드컵에서 주전으로 활약하는 등 2026년 최고의 한해를 보낸 강원FC의 이기혁이 올 시즌 끝나고 이적할 예정이다.

강원의 김병지 대표이사는 11일 오후 9시 구단 유튜브 채널을 통해 라이브 방송을 진행했다. 이 자리에서 주요 선수들의 이적시장 상황 등에 대해 이야기했다.

팬들의 가장 큰 관심사는 이기혁이었다. 지난 5월 약 1년 반 만에 국가대표팀에 복귀하며 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 본선 무대까지 밟았다. 이전까지 대표팀 경력이 2022년 동아시아축구연맹(EAFF) 챔피언십 1경기에 불과했던 이기혁은 월드컵 조별예선 3경기에서 모두 선발 출전하며 대표팀의 후방을 지켰다. 비록 팀 성적은 좋지 않았지만 이기혁은 선수로서 최고의 무대를 경험하며 성장했다. 기세를 올려 이민성 감독이 이끄는 아시안게임 대표팀 와일드카드로 뽑혀 금메달 획득에 일조했다.

이같은 활약으로 이기혁의 주가는 치솟았다. 월드컵 직후였던 여름 이적시장에서도 국내 구단의 관심이 있었지만 선수는 더 큰 무대를 꿈꿨다. 이어 아시안게임 금메달로 해외진출의 발판을 마련했고 올 겨울에는 많은 팀들의 오퍼가 들어오고 있는 상황이다.

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김병지 대표이사는 "이기혁은 100% 나간다. 유럽 또는 아시아권에서 오라는 팀이 많다. 이제부턴 구단 의지도 있지만 선수 본인의 도전 의지가 중요하다"라며 이기혁의 이적을 기정사실화했다. 이어 "3년 전에 제주에서 강원에 왔다. 선수 본인이 그동안 많은 노력을 했고, 감독과 케미도 좋았다. 포지션 변경까지 했다"라며 "노력에 대한 보상이 2026년에 왔다. 월드컵까지 가서 경기를 뛴 유일한 시도민구단 선수였다. 어려운 여건 속에서 고생하는 선수들에게 좋은 본보기가 됐다. 구단은 감사하게 생각한다"라고 덧붙였다.

대표팀에서의 활약만이 이기혁의 주가를 올릴 건 아니다. 2024년 강원 유니폼을 입은 뒤 꾸준히 활약했다. 2024시즌 윤정환 감독 체제에서 35경기를 뛰며 맹활약했다. 이 시점 포지션 변경을 했다. 기존 수비형 미드필더나 왼쪽 풀백은 물론 센터백으로도 경기를 나서며 수비진의 핵심으로 거듭났다. 정경호 감독이 지휘봉을 잡은 2025시즌에는 부상이 있었음에도 불구하고 리그 31경기에 나서며 제 몫을 다했고, 2026시즌에도 지금까지 리그 27경기를 뛰며 팀을 이끌고 있다.

김병지 대표이사가 이기혁의 이적 가능성이 매우 높다는 것을 인정한 이상, 올 겨울 이적시장 대어가 될 것이 확실해졌다.