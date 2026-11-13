만 24세 이상입니까?

정확한 답변을 제공하여 귀하의 나이를 확인하는 데 도움을 주십시오. 이 사이트는 24세 이상을 대상으로 한 도박 광고를 포함하고 있습니다.

연령 제한 콘텐츠

도박 관련 콘텐츠를 시청할 수 있는 연령에 미달합니다. 홈페이지로 이동됩니다.

alt
Live티켓
광고
서울 해치컵해치컵
김형중 Alex Kim

2026 서울 해치컵 U15 조별리그 마무리… 서울 FA&부천 FC 1995, 각 조 1위로 4강행

Google에서 GOAL을 팔로우하세요
광고

[골닷컴] 김형중 기자 = 2026 서울 해치컵 U15 국제청소년축구대회' 조별리그에서 서울 FA U15와 부천 FC 1995 U15가 각각 A조와 B조 1위에 올랐다. 대회는 13일 상·하위 스플릿 라운드에 들어가며 우승 경쟁이 본격적으로 시작됐다.

지난 9일 서울 효창운동장에서 개막한 이번 대회는 11일까지 조별리그를 치렀다. A조에서는 서울 FA U15와 조호르 다룰 탁짐 U15(말레이시아)가 나란히 2승 1무(승점 7)를 기록했다. 3경기 12골을 넣은 서울 FA가 10골의 조호르를 다득점에서 앞서며 조 1위를 차지했다. 킷치 SC U15(홍콩)는 3위, 람푼 워리어스 FC U15(태국)는 4위에 자리했다.

B조에서는 부천 FC 1995 U15가 3전 전승(승점 9)으로 1위에 올랐다. 부천은 세 경기에서 20골을 넣는 동안 한 골도 내주지 않으며 공수 양면에서 압도적인 전력을 보여줬다. 서울 이랜드 FC U15 역시 15골을 몰아치며 2승 1패로 2위를 차지했고, 웨스턴 FC U15(홍콩)와 나고야 에스티 도르 FC U15(일본)가 각각 3위와 4위에 올랐다.

13일 스플릿 라운드가 열린다. 하위 스플릿에서는 킷치 SC U15와 나고야 에스티 도르 FC U15, 웨스턴 FC U15와 람푼 워리어스 FC U15가 맞붙는다.

광고
광고

상위 스플릿은 서울 FA U15(A조 1위)와 서울 이랜드 FC U15(B조 2위), 부천 FC 1995 U15(B조 1위)와 조호르 다룰 탁짐 U15(A조 2위)의 매치업으로 펼쳐진다. 준결승 승자는 14일 오후 5시 결승전에서 우승을 다투고, 패자는 같은 날 오후 3시 3·4위전을 치른다.

작성자:김형중 Alex Kim

편집장

골닷컴 코리아 편집장 김형중입니다. 국내 K리그는 물론, 프리미어리그, 라리가, UEFA 챔피언스리그, FIFA 월드컵 등 다양한 취재 경험이 있습니다. 더욱 알차고 재미있는 국내외 축구 콘텐츠를 전달하겠습니다.

어릴 때부터 디에고 마라도나의 플레이에 열광하며 축구를 그저 스포츠로 보지 않고 예술로 보았습니다. 지금도 월드클래스 선수들의 예술적인 플레이를 감상하는 것을 좋아합니다.

 

저자 프로필 보기