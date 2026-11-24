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한국프로축구연맹이 2026시즌 3차 K리그 ‘팬 프렌들리 클럽상’ 팬 투표를 24일부터 26일까지 3일간 실시한다.

‘팬 프렌들리 클럽상’은 프로축구연맹이 각 구단의 팬 친화 마케팅 활동을 독려하기 위해 2013년 제정한 상으로, 팬과 소통하고 공감하는 K리그 문화를 만들기 위해 마련했고, 시즌 중 1~3차 시상과 시즌 종료 후 종합상을 포함해 연간 총 4회 시상한다. 심사위원회 평가(40%)를 통해 선정된 리그별 상위 5개 구단을 대상으로 기자단 투표(40%)와 팬 투표(20%)를 진행하고, 이를 합산해 최종 수상 구단을 결정한다.

K리그1 후보에는 ▲대전(ACLE 원정 응원 팬 지원 및 해외 팬 대상 경기 관람 편의 제공), ▲서울(구단 우승 기념 ‘Road to 7 Stars’ 팝업스토어, ‘CHAMPIONS RUN’ 행사 개최), ▲울산(‘텐동경이 튀겨주는 텐텐동’, ‘BIG CROWN LIVE’ 등 다채로운 스포테인먼트 행사 개최), ▲전북(건강한 축구 관람 문화 확립을 위한 ‘르르르 X 나이티’ 캠페인 진행), ▲제주(경기와 공연을 함께 즐길 수 있는 ‘이무진 스페셜 라이브’ 행사 개최)가 이름을 올렸다.

K리그2 후보에는 ▲서울E(팬과 선수가 하나되는 ‘ONE TEAM, SEOUL’ 승격 동행 캠페인 진행), ▲성남(구단 응원 문화 확산 캠페인 ‘유니폼을 입자’ 기획), ▲수원(경기장 안팎에서 팬과 구단을 잇는 공식 앱 출시), ▲용인(팬의 목소리를 듣는 ‘VOICE OF YONGIN’ 설문조사 진행 및 결과 반영), ▲화성(‘응원정거장’, ‘어웨이 스탬프 투어’ 등 홈경기 미개최 기간 마케팅 행사 진행)이 이름을 올렸다.

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팬 투표는 24일 오전 10시부터 26일 자정까지 K리그 공식 어플리케이션 ‘Kick’을 통해 진행된다. 투표 참가자는 ‘킥 투표’ 메뉴에서 구단별 참고 자료를 확인한 뒤, 각 리그별 1위부터 3위까지 선택해 제출하면 된다.